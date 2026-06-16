قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ليست ضيفاً بل شريك أساسي .. لماذا مصر على طاولة الكبار في الـG7؟
بمناسبة عيد ميلاده .. المستشار الألماني يُهدي ترامب قميص منتخب بلاده في قمة G7
ترامب : مضيق هرمز مفتوح بالكامل بحلول الجمعة
الرئيس السيسي يشدد على تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق إنهاء الحرب في غزة
اللهم احفظ رئيس جمهوريتنا.. دعاء خالد الجندي فى استقبال العام الهجري الجديد
مستبعد .. الولايات المتحدة ترفض طلب إسرائيل بشأن إيران
أحمد داود : إذما والكراش تجربة مختلفة .. وأتمنى تقديم أفلام كثير العام المقبل | حوار
مصر للطيران تعلن عودة رحلاتها إلى الكويت اعتبارًا من الغد
مش عايزة تغششنا .. ضبط 6 طلاب إعدادية رشقوا منزل معلمة بالحجارة في الجيزة
كورتوا : التعادل مع مصر نتيجة عادلة .. واجهنا منتخبًا قويًا
الرئيس السيسي يؤكد اعتزازه بمسار العلاقات مع ألمانيا شريكًا تنمويًا لمصر
وزير الأوقاف: الهجرة النبوية مدرسة متجددة في التضحية والانتماء وبناء الإنسان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

تيسير جميع الإجراءات.. محافظ المنوفية يناقش الجاهزية الكاملة لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
مروة فاضل

ترأس اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا موسعاً  لمناقشة الاستعدادات النهائية والجاهزية الكاملة لانطلاق ماراثون امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026، والمقرر انطلاقها في 21 يونيو الجاري.

جاء ذلك بحضور رؤساء الوحدات للمراكز والمدن والأحياء، ومديري مديريات التربية والتعليم، والصحة، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومدير عام التأمين الصحي، ومديري عموم الإدارات التعليمية،  ومدير مرفق الإسعاف، والمرور، والحماية المدنية، ومدير مشروع المواقف، وممثل الشركة المصرية للاتصالات.

واستهل محافظ المنوفية اجتماعه بالتأكيد على أن امتحانات الثانوية العامة تمثل أولوية قصوى خلال المرحلة الحالية، وأن الهدف الأساسي هو تيسير جميع الإجراءات أمام الطلاب بما يضمن أداء الامتحانات في أجواء هادئة ومنضبطة وتوفير بيئة مناسبة بشكل لائق لأبنائنا الطلاب.

وشدد على جميع الأجهزة التنفيذية والخدمية برفع حالة الطوارئ والاستعداد الكامل على مدار الساعة، والتعامل الفوري مع أية مواقف أو معوقات قد تؤثر على انتظام سير الامتحانات موجهاً بمراجعة جاهزية شبكات الكهرباء ومصادر التغذية البديلة بجميع اللجان دون استثناء، ورفع درجة الاستعداد القصوى بمرفق الإسعاف والمستشفيات وتوفير فرق الانتشار السريع للتعامل مع الحالات الطارئة، مع الجاهزية الكاملة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي. 

فيما وجه رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني والمتابعة اللحظية بمحيط اللجان لتحسين مستوى النظافة العامة ومنع الإشغالات بما يضمن توفير مناخ هادئ وآمن للطلاب لأداء الامتحانات بشكل منتظم.

كما وجه مديرية التربية والتعليم ورؤساء الوحدات المحلية ومشروع المواقف بالمحافظة بالتنسيق الكامل لتوفير وسائل المواصلات اللازمة وتسهيل وصول الطلاب إلى لجان الامتحانات في المواعيد المحددة دون أي معوقات، بما يحقق الانضباط ويسهم في تخفيف الأعباء عن الطلاب وأولياء الأمور.

وخلال اللقاء، استعرض مدير مديرية التربية والتعليم خطة العمل الخاصة بتجهيز مقار اللجان الامتحانية على مستوى الإدارات التعليمية، حيث تم الانتهاء من تجهيز 104 لجان لاستقبال 46 ألفا و818 طالبا وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وقال إنه تم التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والمعنية لتأمين مقرات اللجان الامتحانية وأماكن حفظ أوراق الأسئلة، والتأكد من توافر جميع التجهيزات  ومقرات استراحات المراقبين والملاحظين ووسائل الحماية المدنية وتنظيم مسارات دخول وخروج الطلاب بالمدارس، والتنبيه بعدم السماح بدخول الطلاب بالهاتف المحمول لمقر اللجان، وحظر استخدام الهواتف المحمولة للمراقبين والقائمين على المنظومة داخل اللجان، والتصدي لحالات الغش، والعمل بروح الفريق الواحد لضمان انتظام انضباط سير العملية الامتحانية.

وفي نهاية الاجتماع، أكد محافظ المنوفية متابعته الشخصية لأعمال امتحانات الشهادة الثانوية، بالإضافة إلى انعقاد دائم لغرفة العمليات المركزية بمركز شبكة سيطرة الشبكة الوطنية بالديوان العام وربطها بالغرفة الرئيسية بمديرية التربية والتعليم للتعامل اللحظي مع أي معوقات والعمل على حلها، لافتاً إلى أن نجاح عملية الامتحانات يمثل مسئولية مشتركة تتطلب تضافر جهود جميع الجهات المعنية.

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية الثانوية العامة امتحانات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 برقم الجلوس والاسم ..ترقبوها هنا

الذهب

الحق اشتري..سعر الذهب نزل 75 جنيها في الجرام

جامعة الإسكندرية

جدل واسع.. القصة الكاملة لأزمة مستشفى الشاطبي الجامعي

منتخب مصر

بعد التعادل مع بلجيكا.. موعد مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم 2026

البنزين

بعد آخر تحديث… أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

ارشيفية

بشرى سارة لأصحاب المعاشات.. تطبيق الزيادة السنوية الجديدة في هذا الموعد

أرشيفية

متوسط المعاش في مصر 5200 جنيه.. نقابة أصحاب المعاشات تكشف مفاجأة

رجل علي كرسي متحرك

كشفوه.. شحات على كرسي متحرك يهرب خوفا من الكلاب

ترشيحاتنا

بذور الكتان

رغم فوائدها .. إليك أضرار بذور الكتان؟ ومتى تحدث؟

رجل علي كرسي متحرك

كشفوه.. شحات على كرسي متحرك يهرب خوفا من الكلاب

الصداع النصفي

لو بيتكرر معاك.. أفضل نظام غذائي لعلاج الصداع النصفي

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | هل السمكة الحديدية علاج لنقص الحديد؟ .. أشياء في منزلك ترفع درجة الحرارة في الصيف

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

بعد تصدرها التريند| شاهد.. أحدث إطلالات صبا مبارك

بعد تصدرها التريند.. صور لـ صبا مبارك
بعد تصدرها التريند.. صور لـ صبا مبارك
بعد تصدرها التريند.. صور لـ صبا مبارك

الشرقية ترفع درجة الاستعدادات القصوى لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة

اجتماع
اجتماع
اجتماع

القوات المسلحة تحتفل بالعام الهجرى الجديد 1448هـ

صورة من الاحتفالية
صورة من الاحتفالية
صورة من الاحتفالية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: هل انتصرت إيران في الحرب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: القرن الأفريقي عمق إستراتيجي للأمن القومي المصري

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

المزيد