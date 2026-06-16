تيسير جميع الإجراءات.. محافظ المنوفية يناقش الجاهزية الكاملة لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة

ترأس اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا موسعاً لمناقشة الاستعدادات النهائية والجاهزية الكاملة لانطلاق ماراثون امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026، والمقرر انطلاقها في 21 يونيو الجاري.

جاء ذلك بحضور رؤساء الوحدات للمراكز والمدن والأحياء، ومديري مديريات التربية والتعليم، والصحة، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومدير عام التأمين الصحي، ومديري عموم الإدارات التعليمية، ومدير مرفق الإسعاف، والمرور، والحماية المدنية، ومدير مشروع المواقف، وممثل الشركة المصرية للاتصالات.

واستهل محافظ المنوفية اجتماعه بالتأكيد على أن امتحانات الثانوية العامة تمثل أولوية قصوى خلال المرحلة الحالية، وأن الهدف الأساسي هو تيسير جميع الإجراءات أمام الطلاب بما يضمن أداء الامتحانات في أجواء هادئة ومنضبطة وتوفير بيئة مناسبة بشكل لائق لأبنائنا الطلاب.

وشدد على جميع الأجهزة التنفيذية والخدمية برفع حالة الطوارئ والاستعداد الكامل على مدار الساعة، والتعامل الفوري مع أية مواقف أو معوقات قد تؤثر على انتظام سير الامتحانات موجهاً بمراجعة جاهزية شبكات الكهرباء ومصادر التغذية البديلة بجميع اللجان دون استثناء، ورفع درجة الاستعداد القصوى بمرفق الإسعاف والمستشفيات وتوفير فرق الانتشار السريع للتعامل مع الحالات الطارئة، مع الجاهزية الكاملة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

فيما وجه رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني والمتابعة اللحظية بمحيط اللجان لتحسين مستوى النظافة العامة ومنع الإشغالات بما يضمن توفير مناخ هادئ وآمن للطلاب لأداء الامتحانات بشكل منتظم.

كما وجه مديرية التربية والتعليم ورؤساء الوحدات المحلية ومشروع المواقف بالمحافظة بالتنسيق الكامل لتوفير وسائل المواصلات اللازمة وتسهيل وصول الطلاب إلى لجان الامتحانات في المواعيد المحددة دون أي معوقات، بما يحقق الانضباط ويسهم في تخفيف الأعباء عن الطلاب وأولياء الأمور.

وخلال اللقاء، استعرض مدير مديرية التربية والتعليم خطة العمل الخاصة بتجهيز مقار اللجان الامتحانية على مستوى الإدارات التعليمية، حيث تم الانتهاء من تجهيز 104 لجان لاستقبال 46 ألفا و818 طالبا وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وقال إنه تم التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والمعنية لتأمين مقرات اللجان الامتحانية وأماكن حفظ أوراق الأسئلة، والتأكد من توافر جميع التجهيزات ومقرات استراحات المراقبين والملاحظين ووسائل الحماية المدنية وتنظيم مسارات دخول وخروج الطلاب بالمدارس، والتنبيه بعدم السماح بدخول الطلاب بالهاتف المحمول لمقر اللجان، وحظر استخدام الهواتف المحمولة للمراقبين والقائمين على المنظومة داخل اللجان، والتصدي لحالات الغش، والعمل بروح الفريق الواحد لضمان انتظام انضباط سير العملية الامتحانية.

وفي نهاية الاجتماع، أكد محافظ المنوفية متابعته الشخصية لأعمال امتحانات الشهادة الثانوية، بالإضافة إلى انعقاد دائم لغرفة العمليات المركزية بمركز شبكة سيطرة الشبكة الوطنية بالديوان العام وربطها بالغرفة الرئيسية بمديرية التربية والتعليم للتعامل اللحظي مع أي معوقات والعمل على حلها، لافتاً إلى أن نجاح عملية الامتحانات يمثل مسئولية مشتركة تتطلب تضافر جهود جميع الجهات المعنية.