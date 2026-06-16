تعليم المنوفية: 46 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة بـ 104 لجان

تـابع اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية جهود مديرية التربية والتعليم لانتهاء أعمال تجهيز كافة اللجان وتهيئتها بالشكل اللازم لاستقبال امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026 ، والتي ستنطلق يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2026 .

وشدد المحافظ علي ضرورة التواجد الميداني والمتابعة الدورية و توفير المناخ الملائم للطلاب لضمان انتظام سير العملية الإمتحانية بكل سهولة ويسر وتذليل العقبات حرصاً على مصلحة أبنائنا الطلاب .

وأوضح هاني عنتر مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية أنه تم الانتهاء من تجهيز ١٠٤ لجنة لاستقبال 46 ألف و 818 طالب وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة ، مشيراً إلى استمرار تفعيل غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية متصلة بغرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية لرصد ومتابعة أي تجاوزات أو معوقات باللجان لحلها فورا وتلقي أية شكاوي ، مؤكداً أنه تم التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والمعنية لتأمين مقرات اللجان الإمتحانية وأماكن حفظ أوراق الأسئلة ، والتأكد من توافر كافة التجهيزات ووسائل الحماية المدنية وتنظيم مسارات دخول وخروج الطلاب بالمدارس ، والتنبيه بعدم السماح بدخول الطلاب بالهاتف المحمول لمقر اللجان وحظر استخدام الهواتف المحمولة للمراقبين والقائمين على المنظومة داخل اللجان والتصدي لحالات الغش والعمل بروح الفريق الواحد لضمان انتظام انضباط سير العملية الامتحانية .

وأكد محافظ المنوفية على ضرورة تضافر كافة الجهود والتواجد الميداني والمتابعة الدورية لانتظام سير الامتحانات وتقديم الدعم اللوجستي والتسهيلات اللازمة والالتزام بأقصى درجات الانضباط والشفافية والتعامل الفورى مع أى طوارئ أو معوقات لضمان خروج الامتحانات بالشكل اللائق ، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة اليومية للجان الامتحانات والتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية كل في نطاقه ، ومنع الباعة الجائلين من التواجد بجوار المدارس والاهتمام بمستوى النظافة العامة للطرق ومحيط اللجان لتوفير جو من الهدوء للطلاب بما لا يعكر صفو الامتحانات حرصاً على مصلحة أبنائنا الطلاب .