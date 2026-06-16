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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنوفية يشهد توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء شيلتر للكلاب الضالة

بروتوكول تعاون
بروتوكول تعاون
مروة فاضل

شهد اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية ، بحضور  الدكتور ناصر عبدالباري رئيس جامعة مدينة السادات ، توقيع بروتوكول تعاون بين كل من  محافظة المنوفية  ، جامعة مدينة السادات ، جهاز تنمية مدينة السادات  ، مديرية الطب البيطري بالمنوفية لإنشاء شيلتر مركزي متكامل لإيواء الكلاب الضالة.

 وذلك ضمن خطة المحافظة للتعامل الحضاري والإنساني مع تلك الظاهرة والحد من أثارها السلبية حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين.  

وقع البروتوكول اللواء عبد الله الديب السكرتير العام للمحافظة ، المهندس محمد عادل انور رئيس جهاز مدينة السادات ، اللواء الدكتور ماجد عبد الظاهر وكيل وزارة الطب البيطري بالمحافظة ، الدكتور إبراهيم الكفراوي عميد كلية الطب البيطري بجامعة مدينة السادات بروتوكول تعاون لإنشاء شيلتر مركزي لإيواء الكلاب الضالة علي مساحة 2500 م2 بالظهير الصحراوي بالسادات لتقديم الرعاية البيطرية اللازمة لها من خلال تنفيذ برامج الفحص الطبي والتعقيم الجراحي والتطعيم ضد مرض السعار تحت إشراف الجهات المختصة وذلك بهدف الحد من الظاهرة والسيطرة عليها بالشوارع والميادين حفاظاً علي التنوع البيئي وسلامة المواطنين .

 أشار محافظ المنوفية أن هذا البروتوكول يمثل خطوة هامة نحو  تفعيل مبادئ الرفق بالحيوان والرعاية البيطرية لضمان التوازن البيئي والمساهمة في توفير بيئة أكثر أماناً والارتقاء بمستوي جودة الخدمات المقدمة للمواطنين  ، مشدداً على أهمية التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية لضمان تحقيق المستهدفات المطلوبة والحد من الظاهرة بصورة حضارية وآمنة  وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية «مصر خالية من السعار 2030»

محافظة المنوفية المنوفية بروتوكول تعاون الكلاب الضالة شيلتر

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