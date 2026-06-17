تعرف على موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية

أعلن هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة المنوفية أنه سيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأسبوع المقبل.

وأكد أن النتيجة ما زالت قيد الرصد والتصحيح والمتابعة وإعلانها سيكون يوم الخميس من الاسبوع المقبل أو السبت التالي له علي أقصي تقدير.

وأوضح أن هناك متابعة مستمرة لكي يحصل كل طالب علي حقه ولا يظلم منهم أحدا.

واشار إلي أنه سيتم اعتماد النتيجة فور الانتهاء من أعمال رصد الدرجات من محافظة المنوفية اللواء عمرو الغريب وذلك بإعلانها بشكل رسمي.

وسيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة المنوفية علي الموقع الرسمي لمحافظة المنوفية والصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم في المنوفية علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.