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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

منطقة المنوفية الأزهرية تنعى طالب بمعهد دلهمو الإعدادي

وفاة طالب أزهري في المنوفية
وفاة طالب أزهري في المنوفية
مروة فاضل

شيع العشرات من اهالي قرية دلهمو بمركز أشمون في محافظة المنوفية جثمان الطالب يوسف وائل صلاح فهيم، بالصف الأول الإعدادي بمعهد بنين دلهمو الإعدادي .

وسادت حالة من الحزن بين الجميع حيث أصدرت قيادات منطقة المنوفية الأزهرية بيانا تنعى الطالب يوسف وائل صلاح فهيم وتعزي أسرته وذويه. 

وجاء البيان " يتقدم  الدكتور حسن درويش، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية، والدكتور سعيد عامر، الوكيل الثقافي للمنطقة، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الطالب يوسف وائل صلاح فهيم، بالصف الأول الإعدادي بمعهد بنين دلهمو الإعدادي التابع لإدارة أشمون التعليمية الأزهرية، في وفاته.

سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يربط على قلوب أهله وذويه، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

كما تقدم أسرة معهدبنين دلهمو الاعدادي الثانوي متمثلةفي شيخ المعهد ووكيليه و المدرسين وجميع العاملين بخالص العزاء والمواساة لأسرة الطالب يوسف وائل صلاح فهيم المقيد بمعهد بنين دلهمو والذي وافته المنية بالأمس نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان. 

محافظة المنوفية المنوفية الازهر طالب أزهري أشمون وفاة

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