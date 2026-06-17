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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

إسدال الستار على قضية كريمة عروس المنوفية.. السجن 15 عاما للمتهم بقتل زوجته وجنينها.. وانهيار أسرتها

كريمة عروس المنوفية
كريمة عروس المنوفية
مروة فاضل

سادت حالة من الحزن بين أسرة كريمة صقر عروس المنوفية والتي قتلت هي وجنينها عقب 4 أشهر من زواجها علي يد زوجها وذلك عقب الحكم علي زوجها بالسجن 15 عاما. 

النطق بالحكم في القضية: 

وأصدرت محكمة جنايات شبين الكوم اليوم حكمها بعد أشهر من المحاكمة بسجن المتهم زوج عروس المنوفية بالسجن15 عاما وذلك بعد أن ورد تقرير الطب الشرعي بسلامة القوي العقلية للمتهم بعد إحالته إلى الطب النفسي. 

رد فعل أسرتها علي الحكم: 

فيما قابلت أسرتها الحكم بالغضب حيث أكدوا أنهم كانوا يتوقعون إعدامه فالمهم قتل نجلتهم وجنينها بعد 4 أشهر من الزواج. 

وانهارت والدة المجني عليها أمام المحكمة وفقدت الوعي وسط الجميع وسط حالة من الحزن. 

بداية الواقعة : 

وتعود أحداث القضية كان  تلقي مدير أمن المنوفية قد تلقي إخطارًا من مركز شرطة قويسنا، بقيام زوج بقتل زوجته بقرية ميت بره التابعة للمركز. بالانتقال تبين قيام شاب بقتل زوجته بعد 4 أشهر من الزواج.

وانتقلت قيادات المباحث والشرطة لمتابعة الحادث وكشف تفاصيل الواقعة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تصريحات محامي المجني عليها :

وأكد محامي المجني عليها أحمد طلبة، أن المتهم قتل الزوجة وجنينها عمدا بعد 4 أشهر من الزواج حيث كانت حاملا في شهرها الثاني.

 وأضاف أحمد طلبة، محامي عروس المنوفية كريمة صقر التي قتلت علي يد زوجها بقرية ميت بره بمركز قويسنا في محافظة المنوفية، إن تقرير الطب الشرعي أكد الضرب العمد للمجني عليها. 

وأكد في تصريحاته لـ صدى البلد، أن نص التقرير الصفة التشريحية أكد وجود كسر في عظمة القص الخاصة بالقفص الصدري نتيجة تعرض المجني عليها لضربات قوية ومتتالية بالقدم علي منطقة الصدر. 

وتابع أن التقرير، أكد أن الضرب أدى إلى نزيف بالرئتين ونزيف بالمخ وتوقف التنفس مما أدى إلى توقف عضله القلب وركلات قوية بمنطقة البطن مما أدى إلى إجهاض المجني عليها.

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