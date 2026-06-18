وكيل صحة المنوفية يوجه بزيادة الأطباء وإمداد مستشفى سرس الليان بفصائل للدم

أجرى الدكتور عمرو مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، جولة تفقدية مفاجئة بمستشفى سرس الليان المركزي.

​استهل وكيل وزارة الصحة بالمنوفية جولته بالمرور على قسم الاستقبال والطوارئ، حيث تابع عن كثب سير العمل ومعدلات تردد الحالات، والوقوف على مدى جاهزية الأطقم الطبية للتعامل مع الطوارئ والـحالات الحرجة على مدار الساعة.

ونظراً لكثافة الإقبال، أصدر الدكتور عمرو مصطفى توجيهات فورية بزيادة عدد الأطباء المتواجدين بالقسم؛ لضمان سرعة تقديم الخدمة ومنع تكدس المرضى.

​وخلال تفقده لبنك الدم بالمستشفى، راجع وكيل الوزارة موقف الأرصدة المتوفرة من أكياس الدم ومشتقاتها؛ ورصد نقصاً في بعض الفصائل ، وعلى الفور تواصل مع مدير الطب العلاجي موجهاً بسرعة توفير النواقص فوراً، مؤكداً أن توفير كافة الفصائل يعد مسألة حياة أو موت للمرضى ولا تحتمل أي تهاون.

​كما شملت الجولة قسم الحضانات، حيث شدد الدكتور عمرو مصطفى على ضرورة ترشيد استخدام المضادات الحيوية، مؤكداً على إلزامية سحب المزارع الطبية للمرضى قبل وصف العلاج لاختيار المضاد المناسب بدقة، والحد من العشوائية في الاستخدام لحماية صحة الأطفال.

​واصل وكيل وزارة الصحة بالمنوفية جولته الميدانية بتفقد قسم العناية المركزة، حيث راجع توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وشدد على التطبيق الصارم لسياسات الجودة ومكافحة العدوى.

واختتم جولته بتفقد وحدة الكلى الصناعية، والأقسام الداخلية، والمعمل، والصيدلية، وقسم الأشعة، بالإضافة إلى مطبخ المستشفى للاطمئنان على مستوى التغذية. وحرص على فتح حوار مباشر مع المرضى للاستماع إلى آرائهم ومدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم.

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