الداخلية تداهم مصنعا لإنتاج الأعلاف المغشوشة بالمنوفية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مصنع "بدون ترخيص" لتصنيع الأعلاف الحيوانية والداجنة المغشوشة باستخدام خامات مجهولة المصدر بالمنوفية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بمشاركة الأجهزة المعنية بالوزارة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة مصنع "بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية لتصنيع الأعلاف الحيوانية والداجنة بدون بيانات ، وبإستخدام مواد خام مجهولة المصدر تمهيداً لطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع وأمكن ضبط المدير المسئول "له معلومات جنائية"، وضبط بحوزته (460 طن أعلاف حيوانية وداجنة مغشوشة "مجهولة المصدر" – خط إنتاج - 1500 لتر مواد بترولية "سولار" مدعم)، واتخاذ الإجراءات القانونية.





