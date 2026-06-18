مصرع ثلاثة أشخاص غرقا بمياه ترعة بالشرقية

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم غرقا بمياه ترعة اكياد البحرية بطريق السماعنه دائرة مركز فاقوس بمحافظة الشرقية عقب نقلهم إلى مستشفي فاقوس وتم التحفظ على الجثث بثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى فاقوس يفيد استقبال 3 أشخاص مصابين بإستفسكسا الغرق وتوفوا فور وصولهم المستشفى وتم التحفظ عليهم بثلاجة حفظ الموتي بالمستشفى.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مصرعهم غرقا بمياه ترعة اكياد البحرية بطريق السماعنه دائرة مركز فاقوس بمحافظة الشرقية عقب نقلهم إلي مستشفي فاقوس.

وتم التحفظ على الجثث بثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.