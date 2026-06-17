خطة متكاملة لاستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة بأعمدة الإنارة العامة بشوارع الشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن هناك خطة شاملة يتم تنفيذها بالكامل بالشوارع والطرق والميادين لرفع كفاءة منظومة الإنارة العامة بالنظم الذكية الحديثة والتوسع في الطاقة المتجددة، ترشيداً للاستهلاك وحفاظاً على البيئة، ضمن توجيهات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، واصلت الأجهزة التنفيذية برئاسة حي ثان الزقازيق جهودها الميدانية المكثفة لإحداث نقلة نوعية في المنظومة، حيث جرى استكمال أعمال قسم الإنارة العامة والكهرباء لتركيب وتوصيل كشافات أعمدة الإنارة بالطاقة الشمسية، بامتداد شارع جمال عبد الناصر وصولا لجامع الفتح.

شملت الأعمال المستمرة تركيب الألواح الشمسية الذكية والكشافات الموفرة بتلك الشوارع الحيوية والمماشى المستهدفة، إلى جانب مراجعة التوصيلات الفنية للأعمدة لضمان استدامة التشغيل بكفاءة تامة ليلاً، بما يسهم في تحسين مستوى الإضاءة والرؤية الليلية وتأمين حركة المواطنين والمركبات بأعلى معايير الأمان والسلامة.

وأكد محافظ الشرقية استمرار خطة المحافظة للتوسع في مصادر الطاقة المتجددة بجميع المراكز لترشيد الاستهلاك، مشدداً على التنسيق الدائم لضمان الصيانة الدورية للأعمدة، مؤكداً أن الحفاظ على مكتسبات هذه المشروعات النظيفة هو مسؤولية مجتمعية مشتركة للارتقاء بالخدمات المقدمة.