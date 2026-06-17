دعم صحة الشرقية بأحدث 6 أجهزة أشعة بتكلفة 30 مليون جنيه

اكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه في ضوء توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وتعليمات الدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد فوزي مستشار وزير الصحة لشئون الأشعة، وإشراف الدكتورة هالة مصطفى مدير عام الإدارة العامة للأشعة، بدعم المنظومة الصحية ورفع كفاءة المنشآت الطبية بمحافظة الشرقية، تم دعم مديرية الشئون الصحية بالشرقية بعدد ٦ أجهزة أشعة مختلفة من أحدث الأجهزة.

وذلك بتكلفة تقديرية بلغت ٣٠ مليون جنيه، لتطوير ورفع كفاءة خدمات الأشعة والتشخيص الطبي في عدد من مستشفيات المحافظة، بما يواكب أحدث النظم التكنولوجية المستخدمة في تقديم الخدمات الطبية، وذلك بالتنسيق مع الدكتورة نورا محمد مديرة إدارة التخطيط، وأشرف صلاح مسئول الأشعة بالمديرية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن الدعم الجديد شمل أحدث ٣ أجهزة أشعة تليفزيونية "سونار" لمستشفيات القنايات، ومنيا القمح، والسعديين، بالإضافة إلى جهازين أشعة عادية لمستشفيات منيا القمح المركزي والإبراهيمية المركزي، وجهاز C-ARM لمستشفى القنايات المركزي، مشيراً إلى أن هذه الأجهزة ستساهم في تعزيز قدرات المستشفيات على تقديم خدمة تشخيصية دقيقة، ودعم مختلف الأقسام الطبية، وتحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية، موجهاً الدكتور بهاء أبوشعيشع وكيل المديرية، والدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي، والدكتور إياد درويش مدير إدارة المستشفيات، وأشرف صلاح مسئول الأشعة بالمديرية، ومديري المستشفيات المعنية، بسرعة الإنتهاء من الإجراءات المخزنية، ومتابعة أعمال التركيب والتشغيل، مع توفير القوى البشرية اللازمة للاستفادة من الأجهزة الجديدة في أسرع وقت ممكن.

وأشاد الدكتور أحمد البيلي بالدعم المستمر الذي تقدمه القيادة السياسية ووزارة الصحة والسكان لتطوير الخدمات الطبية بمستشفيات محافظة الشرقية، مؤكداً أن توفير الأجهزة الطبية الحديثة يساهم في رفع كفاءة المنظومة الصحية، ودعم الأطباء في سرعة التشخيص واتخاذ القرارات العلاجية المناسبة، بما يحسن من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية، مؤكداً أن الدولة مستمرة في دعم القطاع الصحي وتوفير الإمكانات اللازمة للإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية، مقدماً الشكر لوزير الصحة والسكان، ولمحافظ الشرقية لدعمهما المستمر للقطاع الصحي، وخاصة مستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية، والبالغ عددهم ٢٦ مستشفى.

وأشار محمود عبدالفتاح مدير الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية، إلى أن مستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية تشهد خلال الفترة الحالية طفرة كبيرة في دعم وتطوير أجهزة الأشعة والتشخيص الطبي، حيث تضم حالياً ٢٢ جهاز أشعة مقطعية، و٦٠ جهاز أشعة تليفزيونية، و٦ أجهزة ماموجرام، و٣١ جهاز C-ARM، وجهازي قسطرة بمستشفيات الزقازيق العام وفاقوس المركزي، بالإضافة إلى ١٣ جهاز أشعة رقمية DR، و٢٣ جهاز CR، و٥٢ جهاز أشعة عادية، و٥٥ جهاز أشعة متنقل، لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.