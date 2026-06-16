إزالة 14 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

أزالت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية 14 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واسترداد 5 قراريط و10 أسهم و505 أمتار بمراكز " أولاد صقر والزقازيق وأبو حماد وبلبيس ومنيا القمح".



ووجه المحافظ، المهندس حازم الأشموني، رؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لضمان عدم عودة التعديات على الأراضي المستردة مرة أخرى، مع التصدي الفوري لأي محاولة بناء في المهد، مشددا على فرض هيبة الدولة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.



وأكد ضرورة اليقظة التامة ورفع درجة الاستعداد القصوى بالتنسيق مع المتابعة الميدانية بالمحافظة، لإحباط أي محاولات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، فضلا عن الضرب بيد من حديد ضد كل من يحاول ارتكاب تجاوزات بالبناء العشوائي أو مخالفة القانون.