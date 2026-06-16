محافظ الشرقية يؤدي صلاة الجنازة ويعزّي في وفاة شقيق مدير إدارة شؤون المكتب | صور

أدّى المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية صلاة الجنازة وتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة شقيق الدكتور إسماعيل محمد محمد السيد، مدير عام الإدارة العامة لشؤون مكتب المحافظ، وذلك بمسقط رأس الأسرة بكفر محمد جاويش التابعة لمركز الزقازيق.

أعرب محافظ الشرقية عن خالص تعازيه ومواساته لمدير مكتبه ولأسرة الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ومن جانبه، أعرب مدير عام الإدارة العامة لشؤون مكتب المحافظ عن خالص شكره وتقديره لمحافظ الشرقية لحرصه على تقديم واجب العزاء، مؤكدًا أن هذه اللفتة الإنسانية الطيبة تعكس عمق العلاقات وروح التكاتف بين قيادات المحافظة والعاملين بالجهاز الإداري بالمحافظة، بما يعزز من بيئة العمل القائمة على التقدير والاحترام المتبادل.

رافق المحافظَ اللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ومحمد بطيشة السكرتير العام المساعد للمحافظة والعميد أ.ح أحمد شعبان المستشار العسكري للمحافظة، وبمشاركة واسعة من قيادات الجهاز التنفيذي بالمحافظة من رؤساء المراكز والمدن والأحياء ووكلاء الوزارة ومديري المديريات ورؤساء الهيئات والمؤسسات الخدمية ومديرو الإدارات العامة و النوعية والعاملين بالديوان العام، وأهالي القرية.