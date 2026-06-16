الشرقية ترفع درجة الاستعدادات القصوى لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة

عقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية اجتماعا موسعاً لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/ 2026م ، والمقرر إنطلاقها يوم الأحد الموافق 21 / 6 / 2026م وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 16 / 7 / 2026م.

وذلك في حضور المهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ و اللواء عبد الغفار الديب السكرتير العام ومحمد بطيشة السكرتير العام المساعد ، والعميد أ.ح أحمد شعبان المستشار العسكري للمحافظة ، وممثلاً عن مديرية الأمن ورؤساء المراكز والمدن ومديري( مديرية التربية والتعليم – الصحة - التموين – منطقة تليفونات – المتابعة بالديوان العام – الأزمات – مستشفى الأحرار ) ورئيس شركة مياه الشرب ورئيس قطاعات الكهرباء ومديري عموم التأمين الصحي – هيئة الإسعاف ومديري الإدارات التعليمية وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.

استهل المحافظ الاجتماع بتقديم الشكر للحضور علي مجهوداتهم خلال امتحانات الشهادات الإعدادية والثانوية الفنية والأزهرية , مؤكداً على ضرورة التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية لحسن إدارة ماراثون امتحانات الثانوية العامة لهذا العام ، متمنياً لأبنائنا الطلاب التفوق والنجاح والحصول على أعلى الدرجات.

أكد محافظ الشرقية على ضرورة الإستعداد الجيد لإستقبال ماراثون الثانوية العامة من خلال سرعة الإنتهاء من تجهيز اللجان الإمتحانية بالإضاءة الكافية والمراوح والمبردات للتغلب على حرارة الجو وتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة وتوفير مصدر بديل للكهرباء تفادياً لإنقطاعها في أي وقت حتى لا تؤثر على العملية الإمتحانية ولخلق بيئة مناسبة للطلاب لأداء الإمتحانات بسهولة ويسر وكذلك الإنتهاء من تجهيز الإستراحات المخصصة للمشاركين في العملية الإمتحانية والتأكد من توافر جميع الخدمات الأساسية بها.

كما أعلن المحافظ عن تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام وغرف فرعية بكل مركز ومدينة وربطها بغرفة عمليات مديرية التربية والتعليم للتعامل مع أي مشكلات أو أحداث طارئة قد تحدث أثناء تأدية الامتحان للعمل على حلها فوراً.

وخلال الإجتماع أكد محافظ الشرقية أنه تم وضع الخطط التأمينية اللازمة بالتنسيق مع مديرية الأمن لتأمين اللجان من الداخل والخارج لمنع أي محاولات تفسد العملية الإمتحانية ، مشدداً على ضرورة تكثيف الإجراءات الأمنية خارج اللجان بالقري واللجان التي ستشهد كثافة طلابية عالية ، وتحديد أماكن تمركزسيارات الإسعاف بمحيط اللجان فضلا عن رفع حالة الطوارئ والإستعدادات القصوى بقطاعات الكهرباء ومياه الشرب والإتصالات والتواصل الدائم مع غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم للوقوف على أي مشكلات طارئه والتعامل معها فوراً.

شدد المحافظ على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية بالمحال المجاورة بالمدارس وكذلك تكثيف المرور اليومي لفريق صحة البيئة بمديرية الصحة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم علي اللجان الإمتحانية للتأكد من نظافة دورات المياه وتوافر أدوات التطهير والتعقيم بها, بالإضافة إلى تزويد اللجان بعدد من الأطباء والزائرات الصحيات وأدوية الطوارئ للتعامل مع أي حالات مرضيه طارئه.

وجه محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية لتكثيف أعمال النظافة داخل وخارج المدارس ، وكذلك ورفع الإشغالات وإزالة الباعة الجائلين والتأكد من سلامة كافة المرافق بجميع المدارس التي بها لجان إمتحانية.

ووجه المحافظ مديري الإدارات التعليمية بضرورة الحفاظ على إستقرار اللجان لضمان إنتظام سير الإمتحانات في هدوء وشفافية قائلاً لهم : لابد أن يشعر الطالب بالطمأنينة أثناء تأدية الإمتحانات.

بينما أوضح محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم أن المديرية قامت بالتنسيق مع مديريتي الأمن والصحة وهيئة التأمين الصحي ورؤساء المراكز والمدن والأحياء لإستقبال امتحانات الثانوية العامة والتأكد من جاهزية اللجان الإمتحانية، لافتاً إلى أن إجمالي الطلاب المتقدمين على مستوى المحافظة 69 ألف و 684 طالب وطالبة ، مقسمين مابين 11 ألف و 154 شعبة أدبية ، و 46 ألف و 224 شعبة علمي علوم ، و 12 ألف و 207 شعبة علمي رياضة و 99 طالب نظام قديم ، أمام 172 لجنة منهم لجنتي نور للمكفوفين وضعاف البصر و مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ( ستيم ) موزعة على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تم توفير 42 إستراحة للمراقبين و التنسيق مع مديرية الأمن وتحديد مسارات وخطوط سير السيارات اللازمة لنقل صناديق أوراق الأسئلة والأجوبة من مركز توزيع الأسئلة لمقار اللجان الإمتحانية.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية تقف على مسافة واحدة من جميع الطلاب وأسرهم، وتسعى لتوفير بيئة امتحانية آمنة ومستقرة تساعد الطلاب على أداء الامتحانات في أجواء من الهدوء والطمأنينة، مشدداً على المتابعة المستمرة والتعامل الفوري مع أية مواقف طارئة طوال فترة انعقاد الامتحانات لحين انتهاءها بسلام.