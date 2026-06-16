قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جهز ورقك.. موعد طرح شقق الإسكان الإجتماعي2026 والأسعار
متحدث خارجية قطر: ما تقوم به إسرائيل في لبنان تعدٍ على السيادة
عودة حبيبة الملايين.. شيفروليه تحيي سيارتها الشهيرة من الموت بقوة خارقة
مصر تدين افتتاح ما يسمى بسفارة "أرض الصومال" في القدس المحتلة
تحت القبة الحرارية.. موجة حر استثنائية تضرب الشرق الأوسط| هل تصل الحرارة إلى 50؟
دعاء العام الهجري الجديد .. اللهم ارزقنا خيره ونعوذ بك من شره
بسبب سعر صرف الدولار.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر
الرئيس السيسي يشدد على حرص مصر على تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي واستكشاف فرص تعاون مبتكرة
جدل واسع.. القصة الكاملة لأزمة مستشفى الشاطبي الجامعي
إنفانتينو يمنح أبو ريدة درع كأس العالم.. وتوت عنخ آمون هدية الجبلاية لـ فيفا
الإفتاء ترد على المشككين في رواية نسج العنكبوت ووقوف الحمامتين على غار ثور
رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.. شن حملات رقابية مفاجئة على محال العصائر بالشرقية

جانب من الحملة
جانب من الحملة
محمد الطحاوي

شدد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الغذائية والتجارية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من ضمان المنتجات المعروضة وتوافر جميع الاشتراطات الصحية والبيئية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك في إطار الحفاظ على صحة المواطنين.

وتنفيذاً لتكليفات محافظ الشرقية، شنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالشرقية بالتنسيق مع مديرية التموين حملات رقابية مكثفة على محال تداول العصائر بمراكز “الزقازيق – ديرب نجم – الإبراهيمية – منيا القمح – مشتول السوق – كفر صقر- أبو كبير- صان الحجر”.

أسفرت  الحملات عن ضبط كمية من مادة محظورة تُستخدم في تبييض عصير القصب داخل بعض محال العصائر المخالفة، حيث إن المادة المضبوطة غير مصرح باستخدامها فى العصائر الطبيعية وفقا لقرار 4 لسنة 2020 بشأن المواد المضافة والصادر من الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وقد تم تحرير 16 محضر ضبط واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابهم حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وأشار إلى أنه في مركز كفر صقر، تم المرور على محلات عصير القصب للتأكد من جودة المنتج المقدم للمواطنين، حيث تم ضبط 4 محلات لاستخدام بودرة بيضاء يُشتبه في كونها مادة ثاني أكسيد التيتانيوم المحظور استخدامها في الأغذية، مع سحب عينات من المنتجات وإرسالها للفحص، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي مركز الإبراهيمية، تم المرور على محال القصب، حيث تم ضبط كميات من مادة ثاني أكسيد التيتانيوم والألوان الصناعية المحظور إضافتها للأغذية، وتم ضبط 3 عبوات من مادة ثاني أكسيد التيتانيوم زنة 1 كيلو جرام للعبوة الواحدة، بالإضافة إلى عبوتين من الألوان الصناعية.

تم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وشهد مركز مشتول السوق المرور على محلات العصير، حيث تم ضبط محل يستخدم مادة يُشتبه في كونها ثاني أكسيد التيتانيوم، وسحب عينة من العصير وإرسالها للفحص، إلى جانب تحرير محضرين لعدم حمل شهادات صحية.

وفي مركز ديرب نجم، تم المرور على محلات بيع العصير، وأسفرت الحملات عن تحرير محضرين لمزاولة نشاط بدون ترخيص، والتحفظ على 3000 كوب بلاستيكي مجهول المصدر، بالإضافة إلى محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادات صحية، مع التأكد من خلو المحلات من أي مواد محظورة.

وفي مركز أبو كبير، تم المرور على محلات العصير، وتم التأكد من خلوها من المواد محل الفحص، وأسفرت الحملات عن تحرير 4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار ومحضرين لعدم حمل شهادات صحية.

وفي مركز بلبيس، تم تنفيذ حملات تفتيشية على محلات العصير، وتم التأكد من خلوها من المواد محل الفحص، مع تحرير 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار واستمرار المتابعة والرقابة.

وفي قطاع جنوب الشرقية، تم المرور على عدد من محلات عصير القصب للتأكد من جودة العصير المقدم للمواطنين وخلوه من أي مواد ضارة أو إضافات غير مطابقة للاشتراطات الصحية، وذلك في إطار الحملات الرقابية المكثفة على الأنشطة الغذائية لحماية صحة المواطنين وضبط الأسواق.

الشرقية محافظ الشرقية الحملات التفتيشية المنشأت الغذائية المنتجات المعروضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الحق اشتري..سعر الذهب نزل 75 جنيها في الجرام

بداية شهر المحرم

لماذا سُمي شهر المحرم بشهر الله؟.. سبب يغفل عنه كثيرون

محمد هاني وباستيان شفاينشتايجر

شفاينشتايجر أسطورة الكرة الألمانية يلتقي محمد هاني بعد المباراة.. ماذا قال له؟

منتخب مصر

بعد التعادل مع بلجيكا.. موعد مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم 2026

البنزين

بعد آخر تحديث… أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

إجازة رأس السنة الهجرية

3 أيام راحة متواصلة.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2026 رسميًا

آمر حسام حسن

حزين لضياع الفوز.. رد فعل آمر نجل حسام حسن بعد تعادل مصر أمام بلجيكا

أسعار الدواجن

البانيه يفقد 90 جنيهًا دفعة واحدة.. تراجع حاد في أسعار الدواجن اليوم

ترشيحاتنا

رأس السنة الهجرية

بعد ثبوت الرؤية.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية رسميا

اسعار العملات اليوم

بكام الريال السعودي والدولار؟.. أسعار العملات الآن في البنوك

زيادة المعاشات2026

الإعلان خلال أيام .. قيمة الزيادة في المعاشات 2026؟

بالصور

عودة حبيبة الملايين.. شيفروليه تحيي سيارتها الشهيرة من الموت بقوة خارقة

شيفروليه كامارو 2028
شيفروليه كامارو 2028
شيفروليه كامارو 2028

كيف يتم تصنيع الفسيح فى المنزل؟

كيف يتم تصنيع الفسيح فى المنزل؟
كيف يتم تصنيع الفسيح فى المنزل؟
كيف يتم تصنيع الفسيح فى المنزل؟

مشروبات يعتقد الجميع أنها صحية لكنها ترفع السكر بسرعة.. احذر تناولها يوميًا

مشروبات يعتقد الجميع أنها صحية لكنها ترفع السكر بسرعة.. احذر تناولها يوميًا
مشروبات يعتقد الجميع أنها صحية لكنها ترفع السكر بسرعة.. احذر تناولها يوميًا
مشروبات يعتقد الجميع أنها صحية لكنها ترفع السكر بسرعة.. احذر تناولها يوميًا

إزالة 14 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: هل انتصرت إيران في الحرب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: القرن الأفريقي عمق إستراتيجي للأمن القومي المصري

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

المزيد