حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.. شن حملات رقابية مفاجئة على محال العصائر بالشرقية

شدد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الغذائية والتجارية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من ضمان المنتجات المعروضة وتوافر جميع الاشتراطات الصحية والبيئية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك في إطار الحفاظ على صحة المواطنين.

وتنفيذاً لتكليفات محافظ الشرقية، شنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالشرقية بالتنسيق مع مديرية التموين حملات رقابية مكثفة على محال تداول العصائر بمراكز “الزقازيق – ديرب نجم – الإبراهيمية – منيا القمح – مشتول السوق – كفر صقر- أبو كبير- صان الحجر”.

أسفرت الحملات عن ضبط كمية من مادة محظورة تُستخدم في تبييض عصير القصب داخل بعض محال العصائر المخالفة، حيث إن المادة المضبوطة غير مصرح باستخدامها فى العصائر الطبيعية وفقا لقرار 4 لسنة 2020 بشأن المواد المضافة والصادر من الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وقد تم تحرير 16 محضر ضبط واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابهم حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وأشار إلى أنه في مركز كفر صقر، تم المرور على محلات عصير القصب للتأكد من جودة المنتج المقدم للمواطنين، حيث تم ضبط 4 محلات لاستخدام بودرة بيضاء يُشتبه في كونها مادة ثاني أكسيد التيتانيوم المحظور استخدامها في الأغذية، مع سحب عينات من المنتجات وإرسالها للفحص، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي مركز الإبراهيمية، تم المرور على محال القصب، حيث تم ضبط كميات من مادة ثاني أكسيد التيتانيوم والألوان الصناعية المحظور إضافتها للأغذية، وتم ضبط 3 عبوات من مادة ثاني أكسيد التيتانيوم زنة 1 كيلو جرام للعبوة الواحدة، بالإضافة إلى عبوتين من الألوان الصناعية.

تم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وشهد مركز مشتول السوق المرور على محلات العصير، حيث تم ضبط محل يستخدم مادة يُشتبه في كونها ثاني أكسيد التيتانيوم، وسحب عينة من العصير وإرسالها للفحص، إلى جانب تحرير محضرين لعدم حمل شهادات صحية.

وفي مركز ديرب نجم، تم المرور على محلات بيع العصير، وأسفرت الحملات عن تحرير محضرين لمزاولة نشاط بدون ترخيص، والتحفظ على 3000 كوب بلاستيكي مجهول المصدر، بالإضافة إلى محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادات صحية، مع التأكد من خلو المحلات من أي مواد محظورة.

وفي مركز أبو كبير، تم المرور على محلات العصير، وتم التأكد من خلوها من المواد محل الفحص، وأسفرت الحملات عن تحرير 4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار ومحضرين لعدم حمل شهادات صحية.

وفي مركز بلبيس، تم تنفيذ حملات تفتيشية على محلات العصير، وتم التأكد من خلوها من المواد محل الفحص، مع تحرير 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار واستمرار المتابعة والرقابة.

وفي قطاع جنوب الشرقية، تم المرور على عدد من محلات عصير القصب للتأكد من جودة العصير المقدم للمواطنين وخلوه من أي مواد ضارة أو إضافات غير مطابقة للاشتراطات الصحية، وذلك في إطار الحملات الرقابية المكثفة على الأنشطة الغذائية لحماية صحة المواطنين وضبط الأسواق.