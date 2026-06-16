لأول مرة بصحة الشرقية.. إطلاق «Surgery Day» لتكثيف إجراء العمليات الجراحية والقضاء على قوائم الانتظار

أكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن المديرية أطلقت اليوم مبادرة يوم العمليات الجراحية Surgery Day وذلك لأول مرة على مستوى المحافظة حيث يتم تشغيل جميع المستشفيات التابعة للمديرية على مدار 24 ساعة كاملة لإجراء مختلف العمليات الجراحية بهدف القضاء على قوائم الانتظار وتسريع تقديم الخدمة العلاجية للمرضى.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن المبادرة تأتي ضمن خطة المديرية للتوسع في إجراء العمليات الجراحية ودعم الخدمات الطبية بالمستشفيات مع تحقيق أقصى استفادة من الكوادر الطبية والإمكانات المتاحة بما يسهم في زيادة معدلات إجراء العمليات وسرعة الانتهاء من قوائم الانتظار وتقديم الخدمة الطبية للمرضى في الوقت المناسب.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن تخصيص يوم موحد للعمليات الجراحية بجميع مستشفيات الصحة بالمحافظة يعكس حجم الجهود المبذولة لتوحيد العمل داخل المنظومة الصحية ورفع كفاءة الأداء مؤكداً أن جميع الفرق الطبية تعمل بروح الفريق الواحد من أجل تقديم أفضل مستوى من الرعاية الصحية للمواطنين.

ومن جانبه أوضح محمود عبدالفتاح مدير الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية أن Surgery Day يمثل يوماً مكثفاً لإجراء العمليات الجراحية عبر تشغيل جميع غرف العمليات والفرق الطبية بالمستشفيات طوال اليوم بما يسهم في رفع الطاقة الاستيعابية وتقليل فترات انتظار المرضى.

وأضاف أن مديرية الشئون الصحية بالشرقية تضم 26 مستشفى عام ومركزي ونموذجي ونوعي تشارك جميعها في تنفيذ المبادرة باستثناء المستشفيات النوعية التي لا تضم غرف عمليات لافتاً إلى أن المبادرة سيتم تكرارها بصورة شهرية دعماً لمنظومة العمليات الجراحية والارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة لأبناء المحافظة.

وأوضح أن المديرية ستعلن عقب انتهاء فعاليات اليوم عن إجمالي عدد العمليات الجراحية التي تم تنفيذها خلال الـ24 ساعة ونوعية العمليات المختلفة إلى جانب مؤشرات الأداء كافة عبر الصفحة الرسمية للمديرية.