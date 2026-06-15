فتح باب التظلمات لنتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية الدور الأول بالشرقية

أعلنت منطقة الشرقية الأزهرية، البدء في استقبال طلبات التظلم على نتائج امتحانات الدور الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية للعام الدراسي 2025/2026م.

فتح باب التظلمات لنتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

ويأتي ذلك اعتبارًا من اليوم الاثنين الموافق 15 يونيو 2026م ولـمـدة عـشـرة أيـام فـقـط، حيث يـتـم اسـتـقـبـال الـطـلـبـات بـمـقـر الـكـنـتـرول بـمـعـهـد فـتـيـات الـزقـازيـق الـنـمـوذجـي الـكـائـن خـلـف ديـوان عـام مـنـطـقـة الـشـرقـيـة الأزهـريـة.

وتهيب المنطقة بأولياء الأمور والطلاب الراغبين في التقدم بالتظلمات ضرورة الالتزام التام بالمواعيد المحددة سالفًا، مع العلم أنه لن يتم الالتفات إلى أي طلبات تقدم بعد انتهاء المدة القانونية المقررة، كما يرجى التوجه إلى مقر الكنترول في مواعيد العمل الرسمية لضمان إنهاء الإجراءات بيسر وسهولة.

وفي هذا السياق، يُرجى من المتقدمين إحضار بطاقة الرقم القومي لولي الأمر وصورة ضوئية منها، بالإضافة إلى رقم جلوس الطالب المراد التظلم من نتيجته، وسداد الرسوم المقررة للمادة الواحدة بخزينة المنطقة قبل التوجه للكنترول، مع ضرورة الالتزام بالنظام والتعليمات الأمنية والإدارية داخل مقر الكنترول للحفاظ على سلامة الجميع وسير العمل بانتظام