الشرقية.. ضبط كميات من الملح والأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي

نفذت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بمحافظة الشرقية حملة تفتيشية مكثفة على عدد من المنشآت العاملة في مجال تصنيع وتداول الأسماك بمركز الحسينية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتشديد الرقابة على الأغذية المتداولة بالأسواق ورفع معدلات الالتزام بالاشتراطات الصحية المعتمدة.

وجاءت الحملة بالتنسيق بين الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية ومأموري الضبط القضائي بفرع الهيئة بالشرقية، استكمالًا لخطط المتابعة الدورية التي تستهدف تعزيز منظومة سلامة الغذاء وحماية صحة المستهلكين.



وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط نحو 1850 كجم من الملح المستخدم في عمليات تمليح الأسماك، تبين وجود تكتلات به ومظاهر تدل على عدم صلاحيته للاستخدام في التصنيع الغذائي، إلى جانب ضبط 100 كجم من الأسماك الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وتم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث جرى تحرير المحاضر بحق المخالفين والتحفظ على المضبوطات، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وفقًا للإجراءات المنظمة في هذا الشأن.

وأكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء استمرار تكثيف حملاتها الرقابية في مختلف المحافظات، والتعامل الحاسم مع أي مخالفات من شأنها الإضرار بصحة المواطنين، بما يضمن تعزيز سلامة الغذاء وحماية المستهلك المصري.