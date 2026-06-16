القبض على عامل تعدى على طالب بسلاح أبيض في الشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من آخر لقيامه بتهديده بسلاح أبيض بالشرقية.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 15/ الجارى تبلغ لمركز شرطة الزقازيق من (طالب) بتضرره من (عامل "الظاهر بالصورة حاملاً سلاحا أبيض" – مقيم بذات الدائرة) لقيامه بالتعدى عليه بالضرب "دون حدوث إصابات" لخلافات حول الجيرة.

أمكن ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته اعترف بتصوير الصورة المشار إليها فى غضون شهر مارس الماضى، ونشرها بمواقع التواصل الاجتماعى فى إطار ترهيب أهالى المنطقة محل سكنه ، وقيامه بالتخلص من السلاح الأبيض خشية ضبطه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.