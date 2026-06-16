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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

طبيب الحساسية والمناعة المزيف في قبضة أمن الجيزة.. وقرار من النيابة

أرشيفية
أرشيفية
ندى سويفى

قررت نيابة الدقي حبس كيميائي تحاليل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بانتحال صفة طبيب متخصص في أمراض الحساسية والمناعة، وإدارة عيادة طبية داخل معمل تحاليل بمنطقة الدقي دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وكشفت التحريات أن المتهم، وهو حاصل على مؤهل كيميائي تحاليل، استغل موقعه داخل أحد معامل التحاليل الطبية في إنشاء نشاط طبي موازٍ، وادّعى عبر لافتة داخل المكان أنه “دكتور حساسية ومناعة”، قبل أن يبدأ في استقبال المرضى والكشف عليهم بالمخالفة للقانون.

وأشارت التحريات إلى أن المتهم لم يكتفِ بالنشاط داخل المعمل، بل أنشأ صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لنفسه، مدعيًا تخصصه في علاج أمراض الحساسية والمناعة، مع تقديم استشارات طبية ووصف أدوية للمترددين عليه.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته بما ورد من معلومات وتحريات، أقر بارتكاب الواقعة، ليتم إحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

ووجهت له النيابة اتهامات بانتحال صفة طبيب ومزاولة مهنة الطب دون ترخيص، وإدارة منشأة طبية بالمخالفة للقانون، قبل أن تقرر حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع استمرار الفحص القانوني للواقعة.

الجيزة أمن الجيزة حبس كيميائي تحاليل انتحال صفة طبيب

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