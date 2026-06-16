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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بحجة سوء سلوكها.. تفاصيل تكبيل فتاة بالجنازير بالمنيرة الغربية

أرشيفية
أرشيفية
ندى سويفى

تباشر الجهات المختصة بالجيزة تحقيقات موسعة في واقعة اتهام أم وابنتها بالتعدي على شقيقة الأخيرة وتكبيل يديها وقدميها بسلاسل حديدية "جنازير" داخل منزل الأسرة بمنطقة المنيرة الغربية.

وطلبت النيابة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وقررت عرض الفتاة المجني عليها على الطب الشرعي لبيان ما لحق بها من إصابات واستدعاءها لسماع أقوالها. 

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من فتاة تتضرر فيه من والدتها وشقيقتها، متهمة إياهما بالتعدي عليها وتقييدها داخل المنزل، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ للفحص والتحري عن ملابسات الواقعة.

وبإجراء التحريات الأولية وتقنين الإجراءات، تمكنت القوات من ضبط المشكو في حقهما، وبمواجهتهما بما جاء في البلاغ أقرتا بحدوث الواقعة، مبررتين ذلك برغبتهما في تقويم سلوك المجني عليها.

وحرر رجال المباحث محضرًا بالواقعة، وأُحيلت المتهمتان إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، واستمعت إلى أقوال الأطراف المعنية، كما طلبت تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة للوقوف على حقيقتها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المنيرة الغربية تكبيل فتاة من والدتها وشقيقتها الجيزة

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