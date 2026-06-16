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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

التحقيق في بلاغ فنانة ضد 7 صبية تحرشوا بابنتها داخل لوكيشن تصوير بأكتوبر

أرشيفية
أرشيفية
ندى سويفى

تباشر جهات التحقيق المختصة بمدينة 6 أكتوبر ، التحقيق في بلاغ تقدمت به فنانة شهيرة، تتهم فيه 7 صبية بالتحرش بابنتها خلال تواجدها داخل لوكيشن تصوير أحد الأعمال الفنية بمدينة 6 أكتوبر.

وطلبت النيابة العامة، تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ملابساتها وظروف حدوثها، كما أمرت بسماع أقوال مقدمة البلاغ وشهود العيان الذين كانوا متواجدين بمحيط موقع التصوير وقت الواقعة.

وحررت الفنانة محضرًا بقسم شرطة أكتوبر، أفادت فيه بأن ابنتها تشارك في تصوير بعض المشاهد ضمن عمل فني داخل أحد مواقع التصوير بمدينة 6 أكتوبر، وأثناء تواجدها فوجئت بقيام مجموعة من الصبية بالتحرش بها وتوجيه ألفاظ خادشة للحياء، ما تسبب في حالة من الاستياء والضيق لها.

وأضافت في بلاغها أنها توجهت إلى قسم الشرطة فور علمها بالواقعة، وحررت محضرًا رسميًا ضد المتهمين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لفحص ملابسات الواقعة، ومراجعة كاميرات المراقبة بمحيط موقع التصوير، وسؤال الشهود، تمهيدًا لتحديد هوية المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، فيما تواصل النيابة العامة التحقيقات.

التحرش مدينة 6 أكتوبر النيابة العامة قسم شرطة أكتوبر

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