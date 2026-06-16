سقوط لص سرق هاتف محمول من داخل مسجد بالقاهزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة هاتف محمول خاص بعامل بأحد المساجد بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد المجنى عليه (عامل بأحد المساجد - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) وبسؤاله أقر أنه بتاريخ 8/الجارى إكتشف سرقة هاتفه المحمول بأسلوب "المغافلة" من داخل المسجد محل عمله.

أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (مندوب مبيعات - مقيم بمحافظة القليوبية) وبحوزته (الهاتف المحمول المستولى عليه) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





