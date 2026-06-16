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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الداخلية تنظم احتفالية دينية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة العام الهجرى الجديد

الندوة
الندوة
مصطفى الرماح

نظم قطاع الحماية المجتمعية إحتفالات بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد داخل مراكز الإصلاح والتأهيل فى مشهد يعكس إهتمام الوزارة بالجانب الروحى والدينى للنزلاء بإعتباره أحد أهم محاور الإصلاح والتقويم. 

 وشهدت الإحتفالات تنظيم عدد من الندوات الدينية بحضور نخبة من علماء الأزهر الشريف وشخصيات عامة وتناولت سيرة النبى وما تحمله من معانى عظيمة فى الصبر والتضحية والإصرار على التغيير وبناء حياة أفضل.

 لم تكن هذه الندوات مجرد كلمات تلقى بل جاءت كمساحة للحوار والتفاعل أتاحت للنزلاء فرصة طرح تساؤلاتهم حول أمور الدين والدنيا فى إطار من الفهم الصحيح والإعتدال بما يسهم فى تصحيح المفاهيم والسلوكيات وغرس القيم الدينية السليمة.

 وتأتى هذه الفعاليات ضمن برنامج متكامل تنفذه وزارة الداخلية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل لإحياء مُختلف المناسبات الدينية كأحد الأدوات الإنسانية المهمة فى المنظومة العقابية الحديثة التى تراعى معايير حقوق الإنسان وتهدف إلى تأهيل النزلاء نفسياً وفكرياً تمهيداً لعودتهم إلى المجتمع.

 وإختتمت الندوات بحفلات أحياها نزلاء ونزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل حيث تعمل هذه المراكز على إصقال مواهبهم الفنية



الحماية المجتمعية مراكز الإصلاح والتأهيل الندوات الدينية

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