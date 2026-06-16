خلافات زوجية وراء مشاجرة صيدلي وطليقته في كفر الشيخ

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر "من ذوى الإحتياجات الخاصة" من طليقته وآخران لقيامهم بالتنمر عليه وسرقة هاتفه المحمول حال جلوسه بأحد المقاهى بكفر الشيخ.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 27 مايو المنقضى تبلغ لمركز شرطة كفر الشيخ بحدوث مشاجرة بين طرف أول :( صيدلى " القائم على النشر " "من ذوى الإحتياجات الخاصة"– مقيم بدائرة المركز) طرف ثان :(طليقته ، شقيقها ، وصديقتها – مقيمين بدائرة قسم شرطة أول كفر الشيخ) لخلافات زوجية بين الأول وطليقته تعدوا خلالها على بعضهم بالسب.

أمكن ضبط الطرفين ، وبسؤال الطرف الأول أقر بقيام الطرف الثانى بالتنمر عليه والإستيلاء على هاتفه المحمول ، وبمواجهة الطرف الثانى أنكروا ما سبق ، وأقرت طليقته بقيامها بإلتقاط هاتفه المحمول لمنعه من تصويرهم وإعادته له عقب ذلك ، وتبادلوا الإتهامات فيما بينهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.



