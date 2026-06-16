عصير مخدر وسيدتان كلمة السر.. تفاصيل خطف ميكانيكي بسبب 600 ألف جنيه بالهرم

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة ملابسات واقعة اختطاف ميكانيكي بدائرة قسم الهرم، بعد اختفائه في ظروف غامضة، ليتبين أن خلافًا ماليًا على مبلغ 600 ألف جنيه كان وراء ارتكاب الجريمة.

تلقت مديرية أمن الجيزة، إخطارًا من إدارة البحث الجنائي يفيد بورود بلاغ بتغيب ميكانيكي عن محل إقامته، ما دفع الأجهزة الأمنية لتشكيل فريق بحث موسع لكشف ملابسات الواقعة.

وتوصلت التحريات إلى أن المجني عليه كان على خلاف مالي مع أحد الأشخاص، بعدما تسلم منه سيارة لبيعها، وتمكن بالفعل من بيعها مقابل 600 ألف جنيه، لكنه امتنع عن تسليم المبلغ لصاحب السيارة، ما تسبب في تصاعد الخلاف بينهما.

وأوضحت التحريات أن المتهم قرر استعادة أمواله بالقوة، فخطط لاستدراج المجني عليه بمساعدة سيدتين، حيث قمن بإيهامه بأمر يتعلق بالمال، قبل أن يتم إعطاؤه مشروبًا يحتوي على مادة مخدرة أفقدته وعيه.

وعقب ذلك، قام المتهم الرئيسي وآخرون باحتجاز المجني عليه داخل مكان سري، في محاولة للضغط عليه واستعادة الأموال محل النزاع.

وبتكثيف التحريات، تمكنت قوات المباحث من تحديد مكان احتجاز المجني عليه، ونجحت في تحريره وضبط المتهمين المتورطين في الواقعة.

وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الجريمة بسبب الخلاف المالي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.