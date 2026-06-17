محافظ مطروح يتفقد حلقة السمك بالميناء الشرقي ويوجه بإعلان الأسعار

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ مطروح حلقة بيع السمك بالميناء الشرقي بمدينة مرسى مطروح، للاطمئنان على حركة التداول وتوافر المعروض من الأسماك أمام المواطنين.

وخلال الجولة، استمع المحافظ إلى شرح حول حجم الإنتاج اليومي وأنواع الأسماك المتداولة بالميناء، ومعدلات الإقبال على الشراء، مشيدًا بجهود الصيادين والعاملين في قطاع الثروة السمكية باعتباره أحد القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد المحلي بالمحافظة.

الاعلان عن الأسعار

ووجّه محافظ مطروح بضرورة إعلان الأسعار وفقًا لحركة التداول والأسعار الفعلية بالسوق، ، مع استمرار المتابعة وتوفير احتياجات الأهالي والزائرين خلال موسم الصيف.

رافق محافظ مطروح خلال الجولة اللواء رمضان هنداوي مساعد المحافظ للمشروعات والانضباط الإداري والعميد ايهاب نافع مساعد المحافظ والمهندس حسين السنينى السكرتير المساعد واللواء محمد رجب رئيس مدينة مرسي مطروح وعدد من الأجهزة التنفيذية المعنية