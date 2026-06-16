مدير تعليم مطروح تتابع جاهزية اللجان لانطلاق امتحانات الثانوية العامة

تفقدت نادية فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح مقار لجان امتحانات الثانوية العامة بمدينة مرسى مطروح بحضور هشام جميعي رئيس اللجنة الثلاثية وثروت المهدي عضو اللجنة ووليد عليوة مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام.

تجهيز اللجان

وتابعت وكيل الوزارة خلال الجولة التفقدية التي شملت مدارس أبوبكر الصديق ونجا سعد الثانوية بنات والشهيد أحمد عبدالكريم حجاج الثانوية العسكرية جاهزية هذه المدارس من حيث الاثاث والإنارة والمياه والأمن والنظافة والأجراءات الأحترازية .

رفع المخلفات

ووجهت نادية فتحي ل أيمن شومان مدير عام الإدارة وشريف حماد وكيل إدارة مطروح التعليمية بالتنسيق الفوري مع مركز ومدينة مطروح لنظافة محيط هذه المدارس ورفع أي مخلفات أو رواكد بجوار أسوارها قبل إنطلاق ماراثون الثانوية العامة التاسعة صباح الأحد المقبل.

وأشادت بالدور الهام الذى تقوم به الجهات الأمنية في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين مقار لجان الثانوية العامة وخطوط سير السيارات المسئولة عن تسليم الأسئلة للجان الامتحانية وتسلم الإجابات والرجوع بها بسرعة ودقة وأمان طوال فترة الامتحانات .

تضافر الجهود

وأكدت مدير المديرية في ختام جولتها أن أن امتحانات الثانوية العامة أمن قومي والاطمئنان على حسن سير العمل بها واجب وطني يحتم على الجميع القيام به على أكمل وجه مشيرة إلى الحرص الدائم من تعليم مطروح على تذليل أي عقبات قد تقف حائلا أمام إتمام العمل بشكل متميز .عرض أقل