قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مليون مشجع في 16 مباراة فقط.. هل يحطم مونديال 2026 كل الأرقام القياسية؟ اعرف ترتيب مباراة مصر
رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة
الهلال الأحمر يطلق قافلة «زاد العزة إلى غزة» 214 بـ 2000 طن مساعدات إنسانية
جهز ورقك.. موعد طرح شقق الإسكان الإجتماعي2026 والأسعار
متحدث خارجية قطر: ما تقوم به إسرائيل في لبنان تعدٍ على السيادة
عودة حبيبة الملايين.. شيفروليه تحيي سيارتها الشهيرة من الموت بقوة خارقة
مصر تدين افتتاح ما يسمى بسفارة "أرض الصومال" في القدس المحتلة
تحت القبة الحرارية.. موجة حر استثنائية تضرب الشرق الأوسط| هل تصل الحرارة إلى 50؟
دعاء العام الهجري الجديد .. اللهم ارزقنا خيره ونعوذ بك من شره
بسبب سعر صرف الدولار.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر
الرئيس السيسي يشدد على حرص مصر على تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي واستكشاف فرص تعاون مبتكرة
جدل واسع.. القصة الكاملة لأزمة مستشفى الشاطبي الجامعي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مدير تعليم مطروح تتابع جاهزية اللجان لانطلاق امتحانات الثانوية العامة

مدير تعليم مطروح خلال الجولة
مدير تعليم مطروح خلال الجولة
ايمن محمود

تفقدت نادية فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح مقار لجان امتحانات الثانوية العامة بمدينة مرسى مطروح بحضور هشام جميعي رئيس اللجنة الثلاثية وثروت المهدي عضو اللجنة ووليد عليوة مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام.

تجهيز اللجان

 وتابعت وكيل الوزارة خلال الجولة التفقدية التي شملت مدارس أبوبكر الصديق ونجا سعد الثانوية بنات والشهيد أحمد عبدالكريم حجاج الثانوية العسكرية جاهزية هذه المدارس من حيث الاثاث والإنارة والمياه والأمن والنظافة والأجراءات الأحترازية .

رفع المخلفات 

ووجهت نادية فتحي ل أيمن شومان مدير عام الإدارة وشريف حماد وكيل إدارة مطروح التعليمية بالتنسيق الفوري مع مركز ومدينة مطروح لنظافة محيط هذه المدارس ورفع أي مخلفات أو رواكد بجوار أسوارها قبل إنطلاق ماراثون الثانوية العامة التاسعة صباح الأحد المقبل.

وأشادت بالدور الهام الذى تقوم به الجهات الأمنية في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين مقار لجان الثانوية العامة وخطوط سير السيارات المسئولة عن تسليم الأسئلة للجان الامتحانية وتسلم الإجابات والرجوع بها بسرعة ودقة وأمان طوال فترة الامتحانات .

تضافر الجهود

وأكدت مدير المديرية في ختام جولتها أن أن امتحانات الثانوية العامة أمن قومي والاطمئنان على حسن سير العمل بها واجب وطني يحتم على الجميع القيام به على أكمل وجه مشيرة إلى الحرص الدائم من تعليم مطروح على تذليل أي عقبات قد تقف حائلا أمام إتمام العمل بشكل متميز .عرض أقل

مطروح محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح اخبار المحافظات التربية والتعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الحق اشتري..سعر الذهب نزل 75 جنيها في الجرام

محمد هاني وباستيان شفاينشتايجر

شفاينشتايجر أسطورة الكرة الألمانية يلتقي محمد هاني بعد المباراة.. ماذا قال له؟

جامعة الإسكندرية

جدل واسع.. القصة الكاملة لأزمة مستشفى الشاطبي الجامعي

منتخب مصر

بعد التعادل مع بلجيكا.. موعد مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم 2026

البنزين

بعد آخر تحديث… أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

إجازة رأس السنة الهجرية

3 أيام راحة متواصلة.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2026 رسميًا

آمر حسام حسن

حزين لضياع الفوز.. رد فعل آمر نجل حسام حسن بعد تعادل مصر أمام بلجيكا

أسعار الدواجن

البانيه يفقد 90 جنيهًا دفعة واحدة.. تراجع حاد في أسعار الدواجن اليوم

ترشيحاتنا

تعبيرية

تضخم و غياب قاعدة بيانات المستفيدين.. تحذير برلماني من التحول للدعم النقدي

كامل الوزير

برلماني يطالب وزير النقل بحل أزمة الديون وتطوير طرق المحافظات

مترو الأنفاق

برلمانية المصري الديمقراطي تطالب بإعادة هيكلة مترو الأنفاق وتحويله إلى هيئة خدمية

بالصور

حيل من جيل التسعينات تعود من جديد.. طرق بسيطة للاستمتاع باليوم بعيدًا عن الهاتف

حيل من جيل التسعينات تعود من جديد.. طرق بسيطة للاستمتاع باليوم بعيدًا عن الهاتف
حيل من جيل التسعينات تعود من جديد.. طرق بسيطة للاستمتاع باليوم بعيدًا عن الهاتف
حيل من جيل التسعينات تعود من جديد.. طرق بسيطة للاستمتاع باليوم بعيدًا عن الهاتف

ختام فعاليات دورة القيادة التكتيكية TLP-10 بمشاركة عناصر من القوات الجوية المصرية واليونانية

ختام فعاليات دورة القيادة التكتيكية TLP-10 بمشاركة عناصر من القوات الجوية المصرية واليونانية
ختام فعاليات دورة القيادة التكتيكية TLP-10 بمشاركة عناصر من القوات الجوية المصرية واليونانية
ختام فعاليات دورة القيادة التكتيكية TLP-10 بمشاركة عناصر من القوات الجوية المصرية واليونانية

عودة حبيبة الملايين.. شيفروليه تحيي سيارتها الشهيرة من الموت بقوة خارقة

شيفروليه كامارو 2028
شيفروليه كامارو 2028
شيفروليه كامارو 2028

كيف يتم تصنيع الفسيح فى المنزل؟

كيف يتم تصنيع الفسيح فى المنزل؟
كيف يتم تصنيع الفسيح فى المنزل؟
كيف يتم تصنيع الفسيح فى المنزل؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: هل انتصرت إيران في الحرب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: القرن الأفريقي عمق إستراتيجي للأمن القومي المصري

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

المزيد