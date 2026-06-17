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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

محافظ الشرقية يناقش موقف ملفات التصالح وتقنين أراضى أملاك الدولة والمتغيرات المكانية|صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

عقد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، اجتماعا موسعا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، وممثلي الجهات المعنية، لمتابعة آخر المستجدات في ملفات التصالح على مخالفات البناء، وتقنين أراضي أملاك الدولة،والمتغيرات المكانية،وذلك بحضور المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ومحمد بطيشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.

استعرض المحافظ معدلات الأداء  بكل مركز ومدينة، مشدداً على سرعة الإنتهاء من حالات تقنين أوضاع واضعي اليد علي أراضي أملاك الدولة وتحصيل مستحقات الدولة ووجه المحافظ بضرورة مخاطبة جهات الولاية رسمياً لإتخاذ الإجراءات القانونية.

أكد المحافظ على توحيد البيانات إلكترونيا بين (أملاك الدولة – المراكز التكنولوجية – المنظومة الإلكترونية) ووجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتشجيع المواطنين للتقدم بطلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة قبل إنتهاء المدة المحددة في 19 يوليو 2026.

شدد المحافظ على  ضرورة اتخاذ إجراءات فورية تجاه أي متغيرات يتم رصدها و تنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف وسرعة إنفاذ القانون على المتعديين.

أكد محافظ الشرقية على المتابعة الميدانية لسير العمل بالمراكز التكنولوجية للوقوف على نسب التنفيذ و إزالة أي عقبات أمام المواطنين داخل المراكز التكنولوجية.

أمر المحافظ رؤساء المراكز بتكثيف عمل اللجان الفنية وسرعة البت في الطلبات ، فضلاً عن تشجيع المواطنين على الإستفادة من مد مد فترة تلقي طلبات التصالح لمدة ستة أشهر إضافية اعتبارًا من 5 مايو 2026، لتستمر المهلة الحالية حتى نوفمبر 2026، بما يمنح فرصة جديدة للراغبين في استكمال إجراءات التصالح والاستفادة من أحكام القانون.

إختتم المحافظ الإجتماع بالتأكيد على أهمية هذه الملفات لدى القيادة السياسية للدولة لما لها من تمثل ، لما لها من دور هام في الحفاظ على المال العام وتحقيق التنمية المستدامة و حفظ حقوق المواطنين.

الشرقية محافظ الشرقية الجهات المعنية التصالح على مخالفات البناء

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