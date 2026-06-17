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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

استعدادا لامتحانات الثانوية العامة..تكثف حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات بمحيط المدارس

مدرسة
مدرسة
محمد الطحاوي

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال النظافة العامة والتجميل ورفع كافة الإشغالات، وخاصة بمحيط المدارس والطرق المؤدية إليها، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لاستقبال ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦.

أضاف المحافظ أنه كثفت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة جهودها الميدانية التي شملت رفع كافة المخلفات والإشغالات من الطرق المؤدية للمدارس لتسهيل حركة الطلاب وضمان انسيابية المرور بمحيط اللجان، فضلاً عن التأكد من جاهزية المدارس من الداخل لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة ومريحة للطلاب.

الجدير بالذكر أن إجمالي الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات على مستوى المحافظة بلغ ٦٩ ألفاً و٦٨٤ طالباً وطالبة، مقسمين ما بين ١١ ألفاً و١٥٤ طالباً بالشعبة الأدبية، و٤٦ ألفاً و٢٢٤ طالباً بشعبة علمي علوم، و١٢ ألفاً و٢٠٧ طلاب بشعبة علمي رياضة، بالإضافة إلى ٩٩ طالباً بنظام قديم، وجميعهم يؤدون الامتحانات أمام ١٧٢ لجنة، منها لجنتان للمكفوفين وضعاف البصر ولجنة لمدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM)، موزعة على مستوى ٢٠ إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

الشرقية محافظ الشرقية أعمال النظافة العامة بمحيط المدارس الثانوية العامة

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