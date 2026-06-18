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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

محاكمة 8 متهمين بقضية خلية مدينة نصر الإرهابية.. السبت

المستشار وجدي عبد المنعم
المستشار وجدي عبد المنعم
إسلام دياب

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، السبت المقبل الموافق 20 يونيو 2026، محاكمة 8 متهمين في القضية رقم 5713 لسنة 2025، جنايات مدينة نصر.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون عام 2023، بدائرة مدينة نصر ومحافظة المنيا المتهم الأول تولي قيادة خلية إرهابية تتبع افكار تنظيم القاعدة الإرهابي، أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، بان تولى أفكار داعش الإرهابية.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الثاني وحتي الأخير انضموا لتلك الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه لهم تهمة تمويل الإرهاب، ووجه للمتهمين الثاني والثالث والسادس اتهامات بحيازة أسلحة نارية تستعمل في ارتكاب جرائم إرهابية.

الدائرة الثانية إرهاب مجمع محاكم بدر محاكمة 8 متهمين إرهاب تحقيقات النيابة العامة

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