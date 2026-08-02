مصرع شخص وإصابة آخر فيي تصادم توك توك بسيارة ملاكي على طريق جمصة

لقي شخص مصرعه، فيما أُصيب آخر بإصابات خطيرة، إثر وقوع حادث تصادم بين توك توك وسيارة ملاكي بمنطقة الطلبمات في اتجاه مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية اخطارا من شرطه النجده يفيد بمصرع شخص وإصابة آخر اثر. وقوع تصادم ملاكى وتوك توك.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، حيث تبين وفاة أحمد محمد عبيد، 71 عامًا، وتم نقله إلى مستشفى جمصة المركزي جثة هامدة.



كما أُصيب بهاء محمد حامد أحمد، 56 عامًا، بجرح قطعي في الوجه واليد اليمنى، مع اشتباه نزيف بالمخ، وتم نقله إلى مستشفى جمصة المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابه العامه.