محافظ المنوفية يناقش الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية وملفات التصالح وتقنين أملاك الدولة

عقد اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية اجتماعاً موسعاً مع مديري الإدارات الرئيسية بالديوان العام، لمناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية ومتابعة الخطة الإستثمارية للعام المالى الحالى والوقوف على معدلات الأداء بعدد من الملفات الحيوية ودفع وتيرة العمل وتذليل المعوقات ،بحضور اللواء عبدالله الديب السكرتير العام للمحافظة، المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد ، المستشار الهندسى بالمحافظة ، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن قويسنا وبركة السبع وأحياء شرق وغرب شبين الكوم ، مديرى عموم الإدارة الإستراتيجية ، الشئون المالية ، حماية أملاك الدولة ، التحول الرقمى ، الإستثمار ، ادارة الإيرادات ، المتغيرات المكانية ، الإدارة العامة لشئون البيئة ، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة.

وخلال الاجتماع تم استعراض معدلات تنفيذ عدد من مشروعات الخطة الإستثمارية بنطاق المحافظة ومنها قطاع النقل والطرق والمواصلات بنسبة تنفيذ ٩٨%، وتحسين البيئة بنسبة إنجاز ١٠٠%، ودعم الخدمات المحلية والمجتمعية بنسبة ٩٤ % ، والتنمية الاقتصادية بنسبة 100% ومشروعات التنمية الحضرية والريفية٩٧%، الأسواق والمواقف النموذجية وكذا احتياجات تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة والتي تساهم بدورها في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين ،موجهاً بتكثيف الجهود والمتابعة الميدانية المستمرة للدفع بمعدلات الإداء للإنتهاء منها وفق التوقيتات الزمنية المحددة.

كما ناقش محافظ المنوفية الموقف التنفيذي لملف التصالح علي مخالفات البناء بكل مركز ومدينة علي حده وإجمالي عدد الطلبات المقدمة و الطلبات المستوفاة للشروط والضوابط والغير صالحة وما يتم تطبيقه من خطوات وإجراءات لإنجاز الملف وتحقيق المستهدف وتفعيل مبادرة طرق الأبواب لحث المواطنين على تقديم الطلبات لهذا الملف لسرعة تقنين اوضاعهم ، بالإضافة إلى مناقشة الموقف الحالي وجهود منظومة التقنين علي أراضي أملاك الدولة طبقا للقانون التي يمكن من شأنها أن تسهم في إنجاز الأعمال بالملفات ، وكذا عرض بعض التوصيات والمقترحات لإستغلال بعض أراضى املال الدولة الغير مستغلة لتعظيم الموارد الذاتية وبما يعود بالنفع على المواطن والمحافظة ، وكذا متابعة أعمال تنفيذ الموجه ٢٩ لإزالة التعديات بالتنسيق مع الجهات المعنية .

ما تطرق الاجتماع إلى عرض موقف رخص المحال العامة وآلية تنفيذ القانون بما يحقق صالح الدولة ، والإيرادات والمتأخرات ، وكذا جهود الأجهزة التنفيذية في إزالة الإشغالات ، والحالة العامة لمعدات الحملات الميكانيكية وأعمال الصيانة اللازمة لضمان تأدية المهام المطلوبة على أكمل وجه ،بالإضافة إلى تكثيف حملات النظافة العامة ومتابعة اجراءات تنفيذ مبادرات 100 مليون شجرة والمشروعات الخضراء الذكية وبالإضافة إلى مناقشة متابعة أداء المراكز التكنولوجية ومعدلات إنجاز المعاملات ، موجها بتقديم كافة التيسيرات أمام المواطنين .

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة المتابعة الميدانية وتسريع معدلات الإنجاز في مختلف الملفات الخدمية والتنموية والتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية لتذليل أى معوقات بما يساهم في تحسين جودة الخدمات وتحقيق أفضل إستغلال لموارد المحافظة مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة الجهود للارتقاء بالبنية التحتية وتحسين جودة الحياة للمواطنين، لافتاً أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير أي مسئول في مهام عمله بما يساهم بشكل كبير في الإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة .