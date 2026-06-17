قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هآرتس: قلق عسكري إسرائيلي من تراجع نفوذ تل أبيب في مفاوضات واشنطن وطهران
الصين تعلن تقديم المزيد من المساعدات لإيران ولبنان
وزير المالية: وثيقة ملكية الدولة الجديدة تضع خريطة واضحة لتمكين القطاع الخاص
رئيس كوريا الجنوبية: اتفقت مع رئيس وزراء الهند على الارتقاء بالعلاقات الثنائية
ضبط 45 ألف حلوى بتاريخ إنتاج مستقبلي بكفر الشيخ
رئيس وزراء الهند: يجب إبقاء مضيق هرمز مفتوحا أمام حرية الملاحة
5 سنوات مدة القيد.. قانون السجل التجاري يوضح مواعيد التجديد وإجراءات المحو
صلاح عبد الله ينعى محمد مرزبان: ارتحت يا محمد.. ضحكتك في الجنة بإذن الله
هل الاتباع شرط لنيل العلم؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح
سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 بـ 6220 جنيها
حملات مكبرة تطيح بآلاف المخالفين وسائقي المخدرات على الدائري
مجلس الوزراء الكويتي يرحب بالتوصل إلى اتفاق بين أمريكا وإيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنوفية يناقش الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية وملفات التصالح وتقنين أملاك الدولة

اجتماع محافظ المنوفية
اجتماع محافظ المنوفية
مروة فاضل

عقد اليوم اللواء عمرو الغريب  محافظ المنوفية  اجتماعاً موسعاً مع مديري  الإدارات الرئيسية بالديوان العام، لمناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية ومتابعة الخطة الإستثمارية للعام المالى الحالى والوقوف على معدلات الأداء بعدد من الملفات الحيوية ودفع وتيرة العمل وتذليل المعوقات ،بحضور اللواء عبدالله الديب السكرتير العام للمحافظة، المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد ، المستشار الهندسى بالمحافظة ،  رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن قويسنا وبركة السبع وأحياء شرق وغرب شبين الكوم ، مديرى عموم الإدارة الإستراتيجية ، الشئون المالية ، حماية أملاك الدولة ، التحول الرقمى ، الإستثمار ، ادارة الإيرادات ، المتغيرات المكانية ، الإدارة العامة لشئون البيئة ، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة.

وخلال الاجتماع تم استعراض معدلات تنفيذ عدد من مشروعات الخطة الإستثمارية بنطاق المحافظة ومنها قطاع النقل والطرق والمواصلات بنسبة تنفيذ ٩٨%، وتحسين البيئة بنسبة إنجاز ١٠٠%، ودعم الخدمات المحلية والمجتمعية بنسبة ٩٤ % ، والتنمية الاقتصادية بنسبة 100%  ومشروعات التنمية الحضرية والريفية٩٧%، الأسواق والمواقف النموذجية  وكذا احتياجات تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة والتي تساهم بدورها في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين ،موجهاً  بتكثيف الجهود والمتابعة الميدانية المستمرة  للدفع بمعدلات الإداء للإنتهاء منها وفق التوقيتات الزمنية المحددة.

كما ناقش  محافظ المنوفية الموقف التنفيذي لملف التصالح علي مخالفات البناء بكل مركز ومدينة علي حده وإجمالي عدد الطلبات المقدمة و الطلبات المستوفاة للشروط والضوابط والغير صالحة وما يتم تطبيقه من خطوات وإجراءات لإنجاز الملف وتحقيق المستهدف وتفعيل مبادرة طرق الأبواب لحث المواطنين على تقديم الطلبات  لهذا الملف لسرعة تقنين اوضاعهم  ، بالإضافة إلى مناقشة  الموقف الحالي وجهود منظومة التقنين علي أراضي أملاك الدولة طبقا للقانون التي يمكن من شأنها أن تسهم في إنجاز الأعمال بالملفات ، وكذا عرض بعض التوصيات والمقترحات  لإستغلال بعض أراضى املال الدولة الغير مستغلة لتعظيم الموارد الذاتية وبما يعود بالنفع على المواطن والمحافظة ، وكذا متابعة أعمال تنفيذ الموجه ٢٩ لإزالة التعديات بالتنسيق مع الجهات المعنية . 

ما تطرق الاجتماع إلى عرض موقف رخص المحال العامة وآلية تنفيذ القانون بما يحقق صالح الدولة ، والإيرادات والمتأخرات ، وكذا جهود الأجهزة التنفيذية في إزالة الإشغالات ، والحالة العامة لمعدات الحملات الميكانيكية وأعمال الصيانة اللازمة  لضمان تأدية المهام المطلوبة على أكمل وجه ،بالإضافة إلى تكثيف حملات النظافة العامة ومتابعة  اجراءات تنفيذ مبادرات 100 مليون شجرة  والمشروعات الخضراء الذكية وبالإضافة إلى مناقشة متابعة أداء المراكز التكنولوجية ومعدلات إنجاز المعاملات ، موجها بتقديم كافة التيسيرات أمام المواطنين .

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة المتابعة الميدانية وتسريع معدلات الإنجاز في مختلف الملفات الخدمية والتنموية والتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية  لتذليل أى معوقات بما يساهم في تحسين جودة الخدمات وتحقيق أفضل إستغلال لموارد المحافظة مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة الجهود للارتقاء بالبنية التحتية وتحسين جودة الحياة للمواطنين،  لافتاً أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير أي مسئول في مهام عمله بما يساهم بشكل كبير في الإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة .

محافظة المنوفية المنوفية اجتماع اخبار محافظة المنوفية الخطة الاستثمارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 الجيزة

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 القاهرة .. ترقبوها هنا

صورة تعبيرية

بالاسم ورقم الجلوس … نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تحميل أولياء الأمور تكاليف تجهيزات لجان الثانوية العامة؟|توضيح رسمي الآن

حسام حسن

حسام حسن يبدأ التحرك قانونيا ضد رضا عبدالعال بعد هجومه على المنتخب

محافظ الدقهلية

بنسبة نجاح 75.7%.. محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية ويهنئ الأوائل

محمد مرزبان

أسرة محمد مرزبان ترتدي ملابس بيضاء لحظة تشييع الجثمان تنفيذا لوصيته

ترشيحاتنا

الرئيس اللبناني

الرئيس اللبناني: الدولة وحدها تتولى التفاوض وأي تسوية ستتم من خلالنا لا على حسابنا

نائب الرئيس الأمريكي

فانس: نشر نص اتفاق واشنطن وطهران في موعد أقصاه الجمعة

أرشيفية

إصابة 5 جنود إسرائيليين في هجوم بطائرات مسيرة جنوب لبنان

بالصور

حارس المرمى شريف إكرامي يحتفل بعيد زواجه

شريف اكرامي يحتفل بعيد زواجه
شريف اكرامي يحتفل بعيد زواجه
شريف اكرامي يحتفل بعيد زواجه

محافظ الشرقية يناقش موقف ملفات التصالح وتقنين أراضى أملاك الدولة والمتغيرات المكانية|صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بالأوف شولدر .. كنزى عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة

بالاوف شولدر ..كنزى عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة
بالاوف شولدر ..كنزى عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة
بالاوف شولدر ..كنزى عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة

بالأبيض.. جنازة الفنان الراحل محمد مرزبان| شاهد

جنازة محمد مرزبان
جنازة محمد مرزبان
جنازة محمد مرزبان

فيديو

جنازة محمد مرزبان

تشييع جثمان الفنان محمد مرزبان بحضور عائلته وأصدقائه .. فيديو

جنازة محمد مرزبان

بالأبيض.. جنازة الفنان الراحل محمد مرزبان| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سنب كاي

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سداد مستحقات الشركاء الأجانب.. حين تتحول الثقة إلى استثمار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : أبناء على رصيف التفكك الأسري

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الواعظ

المزيد