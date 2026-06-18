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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مصرع أم ونجليها وإصابة بناتها في حادث تصادم توك توك مع سيارة نصف نقل في المنوفية

حادث تصادم في المنوفية
حادث تصادم في المنوفية
مروة فاضل

لقيت أم وأبنائها مصرعهم في حادث تصادم بين توك توك وسيارة نصف نقل علي الطريق الزراعي السريع القاهرة الإسكندرية أمام قرية كفر ابنهس بمركز قويسنا. 

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية أخطارا من مركز شرطة قويسنا بحادث تصادم ومصابين ومتوفيين علي الطريق الزراعي السريع أمام قرية كفر ابنهس. 

بالانتقال تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وتوك توك اثناء وقوف التوك التوك عادت عليه السيارة مما أدي إلي دهس التوك التوك بمستقليه. 

وتبين مصرع أم وأبنائها وهم فاتن فريد 38 سنة ونجليها يوسف أشرف 12 سنة والذي كان يقود التوك توك وقت وقوع الحادث وفريد أشرف 7 سنوات فيما أُصيبت بناتها جنى أشرف 8 سنوات وجودي أشرف 4 سنوات.

فيما تم نقل الجثث والمصابين إلي مستشفي قويسنا وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

محافظة المنوفية المنوفية حادث تصادم اخبار محافظة المنوفية الطريق الزراعي

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