تشييع جثمان منار أشرف ضحية طائرة التدريب بمسقط رأسها في المنوفية

شيع العشرات من أهالي قرية كفر سنجلف التابعة لمركز الباجور، جثمان الطالبة منار أشرف والتي سقطت بها طائرة التدريب التابعة للأكاديمية بمطار 6 أكتوبر، في الحادث الذي وقع يوم الجمعة الماضي.

وأدى الأهالي صلاة الجنازة على الطالبة في مدينة 6 أكتوبر بحضور وزير الطيران.

وسادت حالة من الحزن بين الجميع وخاصة والد الطالبة الذي لم يتمالك أعصابه اثناء تشييع الجثمان بينما ودعتها أسرتها بالبكاء والدموع.

وكانت الطالبة الراحلة نُقلت إلى المستشفى في حالة حرجة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة عقب الحادث الذي وقع بمطار 6 أكتوبر، حيث كانت في طلعة تدريبية مع مدربها قائد الرحلة الطيار شريف جمال، الذي وافتة المنية واستشهد يوم الحادثة.