4 جـــ.رائم في ٦ شهور.. نساء أنهى أزواجهن حياتهن في المنوفية

خلال الأشهر الستة الماضية شهدت

محافظة المنوفية سلسلة من الجرائم الأسرية المتشابهة، كانت ضحاياها أربع سيدات فقدن حياتهن على يد أزواجهن، بعدما تحولت خلافات زوجية إلى جرائم أنهت حياة أمهات وتركت خلفها أطفالًا وأسرًا مكلومة.

الجريمة الأولى.. أطفال يكتشفون وفاة والدتهم

البداية كانت من قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف، حيث استيقظ أطفال السيدة سامية، البالغة من العمر 36 عامًا، على مشهد لن يغادر ذاكرتهم.

حاول الأطفال إيقاظ والدتهم كعادتهم، لكنهم اكتشفوا أنها فارقت الحياة.

وكشفت التحريات أن السيدة لقيت مصرعها خنقًا داخل شقتها، وأن زوجها هو المتهم بارتكاب الجريمة بسبب خلافات زوجية بينهما.

وأكدت أسرة الضحية أن سامية كانت تعمل وتساعد زوجها في نفقات المعيشة، وأن الخلافات بينهما استمرت لفترة طويلة، لكنها كانت ترفض الانفصال حفاظًا على أبنائها.

وتم القبض على الزوج، فيما قررت المحكمة إحالته إلى الطب النفسي بعد دفع دفاعه بمعاناته من مرض نفسي.

الجريمة الثانية.. طعنات أنهت حياة زوجة شابة

وفي قرية منيل العروس التابعة لمركز أشمون، انتهت خلافات زوجية متكررة بجريمة جديدة.

فخلال مشادة بين الزوجين، أحضر الزوج سكينًا من المطبخ وسدد لزوجته العشرينية عدة طعنات أودت بحياتها داخل منزل الزوجية.

وأوضحت التحريات أن الخلافات بينهما كانت مستمرة منذ فترة، وأن الجيران تدخلوا أكثر من مرة لمحاولة الصلح

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