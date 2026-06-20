تصادم سيارة نقل مع ميكروباص..مصرع سيدة وإصابة 8 في حادث على الطريق الإقليمي بالمنوفية

لقيت سيدة مصرعها وأصيب 8 آخرين في حادث تصادم بين سيارة نقل وأخري ميكروباص علي الطريق الإقليمي في نطاق مركز أشمون.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية أخطارا من مركز شرطة أشمون بوقوع حادث تصادم ومتوفية ومصابين علي الطريق الإقليمي.

بالانتقال تبين مصرع سيدة وإصابة 8 آخرين في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخري نقل في نطاق مركز أشمون بالقرب من قرية شما.

وتبين أنه اثناء محاولة احدي السيارات للرجوع لسلك طريق عكسي اصطدمت السيارة النقل مع الميكروباص مما أدي إلي سقوط ضحايا ومصابين.

وتبين وفاة سيدة وإصابة 8 آخرين وتم نقل الجثة والمصابين إلي مستشفي أشمون.

وتبين أن الإصابات ما بين كدمات وجروح وكسور وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.