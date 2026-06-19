محافظ المنوفية : إزالة متغيرات مكانية وبناء مخالف وإجراءات رادعة للمخالفين

وجه اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية بالتواجد الميداني وتنفيذ الإزالة الفورية في المهد لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بدون ترخيص والمتابعة المستمرة لمنظومة المتغيرات المكانية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين حفاظاً على حقوق ومقدرات الدولة .

واصلت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها في شن حملاتها المكبرة لتنفيذ عدد من قرارات الإزالة ، تضمنت إزالة متغير مكاني علي مساحة 24 م2 ومبني غير مكتمل علي مساحة 73 م2 تم رفضه من لجان التصالح بنطاق مركز تلا ، كما تم تنفيذ إزالة لمتغيرات مكانية وأعمال مخالفة تراخيص بنواحي زاوية الناعورة وبشتامي ودراجيل وميت شهالة بمركز الشهداء ، فيما تم إزالة لـ 2 حالة متغير مكاني علي مساحة 230 م2 بنواحي منطقة الجزار وكفرداود الجديدة بمركز السادات ، وكذا تنفيذ إزالة فورية لحالات سبق رفض طلبات التصالح عليها من قبل اللجان المختصة بمركز الباجور .

شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية بتكثيف المرور الميداني بنطاق المحافظة للتأكد من عدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين والإزالة الفورية في المهد لأية تعديات جديدة .