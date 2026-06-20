التحفظ علي الأب.. تشريح جثمان طفلة تعرضت للتعذيب قبل وفاتها في المنوفية

تباشر جهات التحقيق في مركز الباجور في محافظة المنوفية، التحقيق في واقعة مقتل طفلة علي يد والدها بأحدي قري المركز.

وتم نقل الجثمان إلي الطب الشرعي بمستشفي شبين الكوم التعليمي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة.

وشهد مركز الباجور في محافظة المنوفية وفاة طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات بعد وجود آثار ضرب على جسدها الصغير وإدعاء والدها سقوطها في الحمام.

حيث تم التحفظ على الأب حيث أشارت أصابع الاتهام إلى تعديه على نجلته بالضرب المبرح حتى الموت ووصولها مستشفى الباجور متوفية نتيجة الضرب الشديد.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة الباجور بمصرع صغيرة ووجود آثار ضرب علي جسدها.

بالانتقال تبين مصرع الطفلة “ز، ح” 6 سنوات وعليها جسدها آثار ضرب

وتم التحفظ على الأب و بسؤاله أكد سقوط نجلته في الحمام مما أدي إلى وفاتها ولكن تبين وجود آثار ضرب على جسد الصغيرة وشبهة جنائية في وفاتها.

وتم التحفظ على الأب وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق