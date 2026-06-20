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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

في مطلع أسبوعها الثالث.. قيادات المنوفية الأزهرية تواصل المتابعة الميدانية لامتحانات الثانوية الأزهرية

جولة تفقدية
جولة تفقدية
مروة فاضل

مع انطلاق الأسبوع الثالث لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، واصلت قيادات منطقة المنوفية الأزهرية جولاتها الميدانية داخل اللجان، في إطار المتابعة المستمرة والحرص على توفير الأجواء الملائمة للطلاب لأداء امتحاناتهم في هدوء وانتظام.

أجرى الدكتور حسن درويش، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية، جولة تفقدية بلجنة شهداء الأقصى، ومقرها معهد شهداء الأقصى الابتدائي التابع لإدارة الشهداء التعليمية، حيث اطمأن على انتظام أعمال اللجان وتوافر سبل الراحة للطلاب، مؤكدًا أهمية الالتزام بالتعليمات المنظمة للعمل داخل اللجان.

وفي السياق ذاته، تابع الدكتور سعيد عامر، الوكيل الثقافي للمنطقة، سير الامتحانات بلجنة بنين تلا التابعة لإدارة تلا التعليمية، للوقوف على انتظام اللجان والتأكد من تهيئة المناخ المناسب للطلاب.

وأدى طلاب القسم العلمي، اليوم، امتحان مادة الكيمياء، حيث أكدت متابعات القيادات وتقارير غرفة العمليات بالمنطقة انتظام سير الامتحان بجميع اللجان، وسط أجواء سادها الهدوء والانضباط، مع توفير المناخ الملائم للطلاب لأداء امتحاناتهم في يسر وطمأنينة.

وتؤكد هذه الجولات الميدانية المتواصلة حرص منطقة المنوفية الأزهرية على المتابعة الدقيقة لأعمال الامتحانات، بما يضمن توفير أجواء من الهدوء والانضباط، ويساعد الطلاب على أداء امتحاناتهم في أفضل الظروف.

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