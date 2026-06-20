كلهم سيدات.. ننشر اسماء المصابين في حادث الطريق الإقليمي في المنوفية

لقيت سيدة مصرعها واصيب 8 آخرين في حادث علي الطريق الإقليمي في نطاق مركز أشمون في محافظة المنوفية.

وتبين أن الحادث وقع بين سيارة نقل وأخري ميكروباص اثناء محاولة النقل الرجوع للطريق العكسي.

كما تبين وفاة سيدة وإصابة 8 آخرين وهم كلا من " حنان عبد الرسول 54 سنة، اشتباه كسر بالكتف الأيسر، سامية محمد محروس 58 سنة جرح قطعي بفروة الرأس، شادية بدوى 55 سنة اشتباه كسر بالساق الأيمن، سماسم محمد بدوى 70 سنة كدمات متفرقة، ايه محمد 30 سنة جروح وكدمات متفرقة، شادية عبد العزيز 44 سنة اشتباه كسر بالذراع الأيمن، وشقيقتها آمال 60 سنة جرح قطعي بفروة الراس، علا فاروق عبد العاطي 35 سنة كدمات وجروح.

كما تبين وفاة أحد السيدات في الحادث عقب إصابتها اشتباه ما بعد الارتجاج.

وتم نقل المصابين والمتوفاة إلي مستشفي أشمون لتلقي العلاج.

وأكد عدد من شهود العيان أن المصابين من قرية واحدة وهي قرية شما وكانوا في طريقهم للقاهرة لاجراء عمليات عيون التابعة لأحد القوافل.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية أخطارا من مركز شرطة أشمون بوقوع حادث تصادم ومتوفية ومصابين علي الطريق الإقليمي.

بالانتقال تبين مصرع سيدة وإصابة 8 آخرين في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخري نقل في نطاق مركز أشمون بالقرب من قرية شما.