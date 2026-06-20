محافظ المنوفية يلتقي بممثلي أهالي وعمد قرى بقويسنا وشبين الكوم

عقد اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية لقاءً موسعاً مع أهالي وعمد قرى زوير وميت الموز ودكما التابعة لمركز شبين الكوم وميت القصرى وميت سراج التابعة لمركز قوسنا للاستماع إلى مطالبهم والعمل على إيجاد حلول فورية لها، بحضور المحاسب رمضان محمدي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم .

حيث استمع محافظ المنوفية لعدد من المطالب والتي تنوعت بين ملفات رصف وتأهيل الطرق ، وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي ، والإنارة العامة ، وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية ، ووجه المحافظ رئيس وحدة الرصف بالمحافظة ببحث ودراسة تسوية وتمهيد مدخل قرية ميت القصري لخدمة الأهالي ، كما كلف مدير مديرية الزراعة بإجراء معاينة علي الطبيعة لطريق المقابر بميت القصري وإتخاذ الإجراءات الحاسمة حيال المخالفين وإزالة كافة التعديات حفاظاً علي الرقعة الزراعية ، فيما وجه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا بمراجعة أعمدة الإنارة العامة بطريق كفر أبو الحسن وترعة العطف بميت الموز وكذا قرية ميت سراج وعمل الصيانة الشاملة للأعمدة للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين .

وخلال اللقاء ، كلف محافظ المنوفية مدير فرع التأمين الصحي بالمنوفية بإجراء معاينة للمركز الصحي بزوير وإعداد تقرير بالموقف العام لبحث إمكانية فتح عيادات تأمين صحي بالمركز مراعاة لكبار السن ولخدمة أهالي القرية ، كما وجه بإعداد خطاب لوزارة الري بشأن إمكانية إستكمال تغطية ترعة الماية بزوير لتسهيل الحركة المرورية ، فيما وجه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم بإجراء المعاينة اللازمة بشأن بحث إمكانية رصف ورفع كفاءة طريق المشروع بزوير لخدمة الأهالي كونه طريق حيوي يربط بين مركزي بركة السبع وشبين الكوم .

هذا وقد وجه محافظ المنوفية مدير إدارة البيئة بالديوان العام بإجراء معاينة عاجلة لمكمورة فحم بناحية الدبايبة وإعداد تقرير لإتخاذ اللازم حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين ، كما كلف مدير مديرية الزراعة بفحص طلب أهالي ميت الموز بشأن إمكانية تغطية ترع العرقوب و الزيانة بالجهود الذاتية لحماية الأهالي من الأضرار البيئية والصحية ، وتكليف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بإتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الانتهاء من الوصلات المنزلية تمهيداً لتشغيل محطة الصرف الصحي بميت الموز ، وكذا فحص شكوي ضعف مياه الشرب بالقرية واتخاذ اللازم والعرض عليه خلال أسبوع ، وأكد المحافظ أنه لا مانع من تركيب ماكينة ATM لخدمة أهالي ميت الموز حال موافقة البنك المختص .

فيما كلف محافظ المنوفية رئيس شركة قطاع الكهرباء بالمنوفية بدراسة إلتماس أهالي ميت الموز بشأن تغيير المحولات الهوائية بأخري جديدة أرضية لتحسين جودة التيار الكهربائي بالقرية ، كما وجه مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالديوان العام ببحث ودراسة رصف طريق زوالة وإعادة رصف طريق الهويشة لخدمة أهالي زوير ، وفي لفته إنسانية، إلتقي محافظ المنوفية بحالة إنسانية من ناحية ميت عافية يعول شاب يعاني من ضعف بالأطراف السفلية ، ووجه المحافظ بالتنسيق مع مستشفي الجامعة بإعداد تقرير طبي شامل للحالة والعرض عليه لاتخاذ اللازم نحو إستكمال مراحل علاجه ، مؤكداً أن مصلحة المواطن تأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي.

وفي ختام اللقاء، أعرب الأهالي عن شكرهم وتقديرهم لمحافظ المنوفية وحرصه علي عقد لقاءات مباشرة معهم والاستماع إلى مطالبهم ، مثمنين جهوده المبذولة لتحسين جودة الخدمات ودفع عجلة التنمية بمختلف أنحاء المحافظة .