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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

اليوم .. تأييد حكم الإعدام علي المتهم بقتل زوجته ورضيعها ونشر صورهم علي الفيس بوك في المنوفية

المتهم والمجني عليها
المتهم والمجني عليها
مروة فاضل

تباشر محكمة جنايات شبين الكوم في محافظة المنوفية اليوم نظر قضية مقتل زوجة ورضيعها علي يد زوجها وذلك عقب الحكم بإحالة أوراق المتهم إلي فضيلة المفتي. 

وقضت محكمة جنايات شبين الكوم في محافظة المنوفية في ابريل الماضي بإحالة أوراق المتهم بقتل زوجته ورضيعها الي فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه. 

جاء ذلك بعد ورود تقرير الطب النفسي بسلامة القوي العقلية للمتهم وارتكابه الجريمة وهو في قوته العقلية.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما شهدت قرية زنارة بمركز تلا في محافظة المنوفية حادثا مأساويا بعد قيام عامل بقتل زوجته ونجله الرضيع ونشر صورتهما علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك قائلا “ دبحت مراتي وابني”.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة تلا بقيام عامل بذبح زوجته ونجله الرضيع. 

بالانتقال تبين قيام “ محمود. ش” عامل بذبح زوجته ونجله الرضيع صاحب ال 3 أشهر.

فيما تم ضبط المتهم في حينه وحذف الصورة من مواقع التواصل الاجتماعي. 

وأكد أهالي القرية أن الزوج كان في دولة السعودية وعاد وبعد ايام فوجئ الجميع ببوست علي الفيس بوك نشره الزوج أنا دبحت مراتي وابني. 

وتابع الأهالي أنهما متزوجان منذ عامين والطفل ٣ أشهر ولم يكن بينهما خلافات.

وتم ضبط المتهم وتقديمه للمحاكمة الجنائية. 

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية محاكمة محكمة شبين الكوم

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