لو مجموعك 50%.. قائمة معاهد معتمدة تمنحك درجة البكالوريوس

بدأت اليوم المرحلة الأولى2026 وتسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة والتي تستمر لمدة 5 أيام، لكن يبحث الطلاب وأولياء الأمور الذين حصلوا على مجموع 50% عن معاهد معتمدة تمنح درجة البكالوريوس، وتوفر فرص عمل جيدة ؤبعد التخرج، وهناك عشرات المعاهد والأكاديميات التي تقبل الطلاب من مجموع 50% ويدرسون بها التجارة وإدارة الأعمال ومحاسبة ونظم ومعلومات والإعلام وغيرها من المجالات .

معاهد معتمدة تمنحك درجة البكالوريوس

المعهد العالي الدولي للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس (تجارة إنجليزي).

الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام (شعبة إدارة الأعمال).

الإدارة والسكرتارية بمصر القديمة.

الأكاديمية الحديثة بالمعادي اقتصاد وإدارة ومحاسبة.

الأكاديمية الحديثة بالمعادي نظم معلومات إدارية.

الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 أكتوبر.

التكنولوجي العالي إدارة 10 رمضان بمرسي مطروح.

التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال

الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم.

الجزيرة العالي حاسب ونظم معلومات إدارية (شعبة نظم) بالمقطم.

الجزيرة العالي للاتصال والإعلام بالمقطم.

الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية.

العالي للعلوم الإدارية بلقاس دقهلية.

العالي للعلوم الإدارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات إدارية.

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس.

العالي الدولي لـ اللغات والترجمة تجمع خامس.

العالي الفندقي بالاقصر إيجوث.

العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس.

العالي النوعية سياحة وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديدة.

العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ.

العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ.

العالي تسويق شعبة تسويق تجمع أول.

العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول.

العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول.

العالي حاسب وإدارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط.

العالي حاسبات ونظم تجمع أول.

العالي خدمة اجتماعية 6 أكتوبر.

العالي خدمة اجتماعية المنصورة.

العالي خدمة اجتماعية بنها.

العالي خدمة اجتماعية سوهاج.

العالي خدمة اجتماعية أسوان.

العالي خدمة اجتماعية بورسعيد.

العالي دراسات متطورة بالهرم ش تجارة ومحاسبة.

العالي دراسات نوعية جيزة لنظم المعلومات الإدارية.

العالي دراسات نوعية سياحة وفنادق جيزة.

العالي سياحة وفنادق الغردقة.

العالي سياحة وفنادق 6 أكتوبر.

العالي سياحة وفنادق بالإسماعيلية إيجوث.

العالي سياحة وفنادق بالسيوف بالإسكندرية.

العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم.

العالي للإعلام وفنون الاتصال 6 اكتوبر

العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر

العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر

العالي للحاسب الآلي كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية

العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا

العالي للدراسات الأدبية كنج مريوط

العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية

العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية

العالي للدراسات النوعية واللغات جيزة

العالي للسياحة والفنادق بالاسكندريه إيجوث

العالي للسياحة والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية

العالي للسياحة والفنادق وإرشاد السياحي بأبي قير

العالي للعلوم الإدارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس

العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال

العالي للعلوم الإداريه 6 اكتوبر

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش

العالي للغات 6 أكتوبر

العالي للغات بمصر جديدة

العالي لنظم التجارة الإلكترونية سوهاج

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة إدارة

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية

الفراعنة العالي إدارة أعمال .