المنوفية تدفع بوسائل نقل إضافية لضمان وصول طلاب الثانوية العامة إلى اللجان

وجه المحاسب رمضان محمدي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم على النواب ورؤساء الوحدات القروية كلا في نطاقه بالمرور على مواقف السيارات والسرفيس للتأكد من توافر جميع وسائل النقل والمواصلات لنقل الطلاب من القرى إلى لجان الامتحانات .

حيث تم الدفع بوسائل مواصلات إضافية لنقل الطلاب حرصاً على عدم ضياع الوقت تسهيلاً على الطلاب والوصول للجان بالوقت المناسب .

ووجه اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية بتوفير الأجواء المناسبة للطلاب بما يساعدهم علي تأدية الأمتحانات بسهولة ويسر .

أشار محافظ المنوفية إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية والإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة والتعامل الفوري مع أي معوقات والعمل على حلها ، لافتاً إلى أن نجاح عملية الامتحانات يمثل مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود كافة الجهات المعنية

جدير بالذكر أنه قد تم تجهيز ١٠٤ لجنة لاستقبال 46 ألف و 818 طالب وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية لأداء إمتحانات الثانوية العامة بنطاق المحافظة .