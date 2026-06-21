انتظام امتحانات الثانوية الأزهرية بالمنوفية دون شكاوى مؤثرة في الأسبوع الثالث

واصل الدكتور حسن درويش، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية، متابعاته الميدانية المكثفة لسير امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، في مستهل الأسبوع الثالث لامتحانات القسم الأدبي.

حيث تفقد لجنة فتيات شبين الكوم النموذجي التابعة لإدارة شبين الكوم التعليمية؛ للاطمئنان على انتظام أعمال الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطالبات.

وخلال جولته، تابع رئيس المنطقة انتظام اللجان، واطمأن على الالتزام بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، كما تفقد حجرات الكنترول ومقر الرعاية الطبية، مؤكدًا ضرورة توفير سبل الراحة والهدوء داخل اللجان، بما يهيئ المناخ الملائم للطالبات لأداء الامتحانات في أجواء من الطمأنينة والانضباط.

وأدى طلاب القسم الأدبي، اليوم، امتحان مادة الإحصاء، حيث سادت اللجان أجواء من الهدوء والانضباط، وفق ما رصدته غرفة العمليات المركزية بالمنطقة، دون ورود شكاوى مؤثرة، وسط متابعة مستمرة من قيادات المنطقة وغرف العمليات الفرعية.

وأكد أهمية استمرار المتابعة الميدانية اليومية للجان؛ لضمان حسن سير العملية الامتحانية، مشيدًا بجهود رؤساء اللجان وأعضاء العمل القائمين على تنفيذ التعليمات المنظمة للامتحانات.