جامعة المنوفية ووزارة الداخلية توقعان بروتوكول تعاون لتطوير التعليم الطبي والخدمات الصحية

وقع الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية واللواء دكتور سعيد النجار مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الخدمات الطبية بروتوكول تعاون بين جامعة المنوفية وقطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، بهدف دعم التعاون المشترك في مجالات التدريب والدراسات العليا والبحث العلمي والأنشطة التعليمية والتدريبية، وحرصا على توطيد أواصر التعاون بين الجانبين والاستفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة بما يسهم في تطوير الخدمات التعليمية والطبية والبحثية في إطار توجهات الدولة المصرية نحو تعزيز الشراكات المؤسسية والارتقاء بمنظومة التعليم الطبي والخدمات الصحية،

وأكد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار استراتيجية الجامعة لتعزيز التعاون مع المؤسسات الوطنية الرائدة وتوسيع آفاق الشراكات التي تسهم في تطوير المنظومة الصحية والتعليمية، مشيرًا إلى أن التعاون مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية يمثل إضافة مهمة لما يمتلكه القطاع من خبرات وإمكانات متميزة.

وأضاف أن البروتوكول سيسهم في رفع كفاءة الكوادر الطبية، ودعم برامج الدراسات العليا والتدريب المستمر، وتعزيز البحث العلمي التطبيقي بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مؤكدًا حرص الجامعة على توظيف إمكاناتها العلمية والأكاديمية لخدمة أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأكد اللواء الدكتور سعيد النجار مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الخدمات الطبية أن هذا البروتوكول يجسد حرص قطاع الخدمات الطبية على توسيع التعاون مع الجامعات المصرية المتميزة والاستفادة من خبراتها الأكاديمية والبحثية في دعم وتطوير المنظومة الصحية.

وأكد أن الشراكة مع جامعة المنوفية تمثل خطوة مهمة نحو إعداد كوادر طبية مؤهلة وفق أحدث المعايير العلمية والمهنية، وتعزيز برامج التدريب والتعليم الطبي المستمر، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة وتحقيق التكامل بين المؤسسات التعليمية والطبية لخدمة المجتمع ودعم جهود التنمية المستدامة.

ويؤكد البروتوكول على أهمية التكامل بين المؤسسات التعليمية والطبية المتميزة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، ويسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية والبحثية المقدمة للمجتمع، من خلال تبادل الخبرات العلمية وتنفيذ برامج وأنشطة مشتركة تخدم مختلف القطاعات الطبية.

ويتضمن البروتوكول عددًا من مجالات التعاون، من أبرزها تنظيم دورات تدريبية متخصصة بمعمل المهارات بجامعة المنوفية للأطباء والعاملين بقطاع الخدمات الطبية، مع تقديم تسهيلات للمشاركين، إلى جانب إتاحة التسجيل في عدد من الدبلومات المهنية التي تقدمها الجامعة، ومنها دبلومة مكافحة العدوى، ودبلومة جودة المستشفيات، والدبلومة المهنية لمسرح الجريمة، مع تقديم التسهيلات والدعم اللازم للدارسين.

كما يشمل التعاون إعداد وتنفيذ مؤتمرات علمية دورية وندوات متخصصة في مختلف التخصصات الطبية، وتنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية متبادلة لنقل الخبرات والمهارات الحديثة بين أعضاء هيئة التدريس والأطباء الاستشاريين وطلاب الدراسات العليا، فضلًا عن تنفيذ بحوث تطبيقية مشتركة في مجالات خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والعمل على نشر نتائجها على المستويين المحلي والدولي.

ونص البروتوكول كذلك على التنسيق المشترك للإعلان عن الأنشطة والفعاليات العلمية عبر المنصات الرسمية للطرفين، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من مخرجات التعاون وتوسيع نطاق المشاركة العلمية والمهنية.

وتبلغ مدة البروتوكول خمس سنوات من تاريخ التوقيع، قابلة للتجديد بموافقة الطرفين والجهات المعنية، مع تشكيل آلية للتنسيق والمتابعة لضمان تنفيذ بنوده وتحقيق أهدافه المنشودة.

شهد مراسم توقيع البروتوكول: اللواء نبيل الحسيني نائب مساعد وزير الداخلية لقطاع الخدمات الطبية، اللواء عماد الهواري مدير عام قطاع مستشفيات القاهرة، اللواء محمد عبدالله مدير عام قطاع الخدمات الطبية، اللواء حسام عثمان مدير عام قطاع مستشفيات الجيزة.

وقد تم تكليف الدكتورة رانيا عزمي وكيل كلية الطب منسقًا للبروتوكول عن جامعة المنوفية، واللواء الدكتور نبيل فكري وكيل قطاع الخدمات الطبية ورئيس اللجنة العلمية منسقًا عن قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، لمتابعة تنفيذ الأنشطة المشتركة وإعداد تقارير دورية حول ما يتم إنجازه في إطار التعاون بين الجانبين.