زيكو ابن المنوفية يحتفل مع أسرته بهدفه في كأس العالم: فخور بكل يوم تعبت فيه

سادت حالة من الفرحة بين أهالي مدينة شبين الكوم ومحافظة المنوفية عقب فوز المنتخب المصري في كأس العالم وتقدمه علي منتخب نيوزيلندا 3-1 .

جاء ذلك لوجود ابن مدينة شبين الكوم اللاعب مصطفي زيكو ابن المنوفية ضمن اللاعبين في المنتخب المصري وإحرازه هدف التقدم علي المنتخب النيوزيلندي وتأهل مصر في كأس العالم.

ونشر اللاعب مصطفي زيكو عبر انتهاء الماتش منشور له عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك معبرا عن فرحته بالفوز.

وقال اللاعب مصطفي زيكو: “أهم يوم في حياتي, فخور بكل يوم تعبت فيه واشتغلت على نفسي، إحساس أول جول ليا في كأس العالم، ومع أول انتصار لمصر في كأس العالم، إحساس لو قعدت سنين مش هعرف أوصفه”.

وأضاف: شكرًا لشعب مصر اللي دايمًا في ضهرنا، وخصوصًا جمهورنا في أمريكا وكندا اللي مش محسسنا إننا بنلعب بره القاهرة، الحمد لله، تحيا مصر".

كما أجرى مصطفي زيكو اتصالا بالفيديو مع شقيقه للاحتفال معه ومع الجماهير المصرية وظهر فيه لقطات مع النجم العالمي محمد صلاح وعدد كبير من لاعبين المنتخب المصري.

وكذلك احتفل خال اللاعب مصطفي زيكو باتصال فيديو معه ونشر صور له وكتب قائلا: “عالمى يا ابنى والله ربنا يحميك الف مليييييون مبروك يا حبيب قلبى شرفتنا وشرفت بلدك كلها وعقبال الماتش الجاى ان شاءالله، من هنا ورايح اسمها ( ي زيكو بتعملها ازاي ) بدلًا من ( ي مصر بتعمليها ازاي )”.

وكذلك احتفل جيران اللاعب مصطفي زيكو بالفوز داخل مدينة شبين الكوم وأكد الأهالي أن الشارع الذي يسكن به زيكو تابع الماتش في الشارع للصباح، مؤكدين فخرهم بالانتصار الكبير في فوز مصر و إحراز هدف من ابنهم مصطفي زيكو ضمن المباراة.