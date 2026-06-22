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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اليوم.. النطق بالحكم في إنهاء حياة سيدة ورضيعها على يد زوجها في المنوفية

المجني عليها
المجني عليها
مروة فاضل

تنظر محكمة جنايات شبين الكوم في محافظة المنوفية قضية مقتل زوجة ورضيعها علي يد زوجها للنطق بالحكم عقب قرار المحكمة في وقت سابق بإحالة أوراق المتهم إلي فضيلة المفتي. 

وقضت محكمة جنايات شبين الكوم في محافظة المنوفية في ابريل الماضي بإحالة أوراق المتهم بقتل زوجته ورضيعها الي فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه. 

جاء ذلك بعد ورود تقرير الطب النفسي بسلامة القوي العقلية للمتهم وارتكابه الجريمة وهو في قوته العقلية.

تعود تفاصيل الواقعة عندما شهدت قرية زنارة بمركز تلا في محافظة المنوفية حادثا مأساويا بعد قيام عامل بقتل زوجته ونجله الرضيع ونشر صورتهما علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك قائلا “ دبحت مراتي وابني”.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة تلا بقيام عامل بذبح زوجته ونجله الرضيع. 

وبالانتقال تبين قيام “ محمود. ش” عامل بذبح زوجته ونجله الرضيع صاحب الـ 3 أشهر.

فيما تم ضبط المتهم في حينه وحذف الصورة من مواقع التواصل الاجتماعي. 

وأكد أهالي القرية أن الزوج كان في السعودية وعاد، وبعد أيام فوجئ الجميع ببوست علي الفيس بوك نشره الزوج أنا دبحت مراتي وابني. 

وتابع الأهالي أنهما متزوجان منذ عامين والطفل ٣ أشهر ولم يكن بينهما خلافات.

وتم ضبط المتهم وتقديمه للمحاكمة الجنائية. 

محكمة جنايات شبين الكوم قتل اخبار محافظة المنوفية المنوفية

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