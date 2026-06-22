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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط مبيدات محظورة وأسمدة مجهولة المصدر في المنوفية

حملة
حملة
مروة فاضل

شنت مديرية الزراعة في محافظة المنوفية برئاسة المهندس محمد عزت عجور وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، حملة مكبرة للمرور والتفتيش على محلات بيع المبيدات والأسمدة بنواحي مركز منوف.

جاءت الحملة بالتنسيق بين مديرية الزراعة بالمنوفية وشرطة المسطحات المائية، بهدف إحكام الرقابة على تداول مستلزمات الإنتاج الزراعي والتصدي للممارسات المخالفة التي تهدد سلامة القطاع الزراعي وصحة المواطنين.

وأسفرت أعمال المرور والتفتيش عن ضبط مبيدات زراعية محظورة التداول، بالإضافة إلى أسمدة مجهولة المصدر وغير مستوفاة للاشتراطات القانونية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المحررة.

كما تم سحب عينات من الأسمدة المضبوطة وإرسالها للمعامل المختصة لإجراء التحاليل اللازمة والتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وفقًا لنتائج الفحص.

شارك في أعمال الحملة كل من: المهندس سعيد جاد الله – مدير إدارة المكافحة بمديرية الزراعة، المهندس سعد أبو زيادة – مدير الإدارة الزراعية بمنوف، المهندس مختار خير – رئيس قسم الرقابة على المبيدات، المهندس محمد داود – مسؤول الرقابة بمركز منوف.

وأكدت مديرية الزراعة بالمنوفية استمرار الحملات الرقابية المكثفة على محلات الاتجار بالمبيدات والأسمدة بمختلف مراكز المحافظة، حفاظًا على مصالح المزارعين وضمان تداول مستلزمات إنتاج آمنة ومرخصة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ووزارة الزراعة في هذا الشأن. 

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